阻碍“好苗子”前程的体育大会限制转会规定. September. 27, 2019 07:35. by 金培中 wanted@donga.com. “我还考虑过要不要放弃运动……” 准备参加下个月4日起举行的第100届全国体育大会的全北体育高中游泳部一年级学生A某（15岁）叹息道。最近，他接到通知说，自己将不能参加几个月来一直挥汗如雨准备的全国体育大会。因此，他甚至在考虑要不要放弃游泳。 到去年为止，作为居住地京畿道注册选手游泳的A某，在升高中的过程中，在京畿体育高中入学考试中落选后，希望升入体高，因此来到了全北体育高中所在的完州。他本来可以上自己家附近的普通高中，同时在游泳俱乐部进行运动，但是想专心于游泳，所以决定进入体育高中。 入学之前没有任何问题。各地体校正在全国范围内组织招生，入学时还收到了原所属地区（中学）校长颁发的“转会同意书”，即运动员前往其他市、道时需要办理的手续。但是，“在小学、初中、高中就读的学生选手如果在大赛开始日未满一年的时间内转学到其他市、道，变更俱乐部队，就不能参加比赛”的全国体育大会规定，束缚住了他的手脚。 虽然作为例外，在收到转会同意书（公文）的情况下可以不适用该规定，但大韩体育会以“并非市、道教育厅单位公文”为由，认为不能认可他是例外。A某说：“为了参加全国体育大会，包括艰难的夏季转地训练等，进行着准备，但是没有用。好不容易收起心来，想重新开始运动，不知道能不能成功。”A某听到“不能参赛”后大哭一场，但是从他的声音中根本感觉不到年轻选手的霸气。 “转会限制”是过去为了防止地方上的运动希望之星集中到首都圈而产生的。即使这样，这也没能阻挡家长们哪怕承受损失也要让有希望的树叶在大水里玩耍的决心。另外，随着比普通高中更集中于运动的体校的股价上升，像A某一样为了获得更多参赛机会而转向其他地区体校的学生也在增加。 对于地方体校来说，有前途的选手想用自己的脚敲门，当然十分欢迎。但是也有人指出，转会限制阻碍了好苗子们的前途。 上个月，国家人权委员会对因转学而未能参加全国体育大会、少年体育大会的陈情做出了“侵害人权”的结论，并建议大韩体育会改善相关标准，防止类似事件再次发生。这算是对寻找可以尽情运动的环境的学生的选择权进行了支持。 在迎来意义深远的100周年的国内最大的体育大会上，仅游泳一项，全国就有16名高一新生因与A某相同的原因不能参赛。面对大人的横行霸道，好苗子连起跑线都碰不到，谁能理解他们的伤痛？

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