首尔即将举办“智慧城市峰会”. September. 27, 2019 07:34. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 位于波罗的海沿岸的爱沙尼亚的首都塔林是一个拥有41万人口的城市，它完整地保留着13世纪海上贸易中心的痕迹。中世纪城墙和教会遗留下来的老城区被指定为世界文化遗产，每年吸引460万名游客。 中世纪贸易中心最近作为欧洲的数字首都备受关注。超过400家信息技术创业公司落户塔林。这是一个适合外国人创业的环境。这里拥有“电子居住权(e-residency)”系统，无论你来自哪里或国籍如何，都可以使用区块链获取电子身份认证，并建立法人。近两年，塔林引进了无人驾驶公交车和配送机器人等。如此完备的IT基础设施，将重新吸引新的创业团队，形成创业生态链。 通过塔林市长米哈伊尔•科尔巴特塔林的讲解，我们有机会亲耳听到塔林成长为智慧城市的背景和战略。首尔市将与首尔数码财团一起于下个月1日和2日在东大门设计广场(DDP)举行塔林、瑞士苏黎世、美国旧金山等代表性的智能城市相关人士和企业、专家、市民等参加的“首尔智能城市峰会”。 会议第一天，将运营以城市负责人和企业为中心共享智慧城市事例的圆桌会议。塔林市市长科尔巴特和苏黎世市市长科里内•毛赫届时将介绍智慧城市的事例。苏黎世不仅仅对新技术进行投资，还通过技术促进市民的参与和合作。 2011年至2017年期间担任塔林市副市长的科尔巴特市长是第三代高丽人，现任爱沙尼亚跆拳道协会会长，并积极开展高丽人社区交流活动。去年10月与塔林市签订友好城市协定的首尔市计划向科尔巴特市长颁发名誉市民证。 美国洛杉矶(LA)信息通信最高负责人(CIO)特德•罗斯将说明智慧城市转换过程和LA的2028年夏季奥运会准备过程，旧金山国际通商负责人马克•钱德勒将发表硬件、以及数字讨论结构、大数据等项目战略。” 活动的第二天，将以“以数字革新重新设计城市”为主题，进行智能首尔会议。正在通过游戏推进公共城市再生项目的“Block By Block”议长凯尔•帕雷尔等将担任演讲嘉宾。开发应用软件“Between”和“Tada”的VCNC代表朴在旭也将以“移动革新和Tada”为主题，发表随着IT发展而变化的移动生态系。另外，还将举行电影评论家柳成恩和蓝色信号代表白承泰(音)等准备的“电影中的智能城市”脱口秀。 还将运营连接国内企业和海外城市的商务网络项目。 1日下午2时至6时，乌干达坎帕拉市市长恩安德鲁•M•基塔卡将会见3家国内企业。可以亲眼目睹智能城市技术用现场的巡回演出也将于2日上午进行。路线包括首尔交通信息中心(TOPIS)、数字市民市场室、上岩自动驾驶测试中心等。 首尔市智能城市政策官李元木(音)表示：“在此前积累的城市行政数据中，将物联网(IoT)和区块链等技术相结合，将城市里发生的各种现象和市民行动制作成数据，制造变化。”

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