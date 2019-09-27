编舞家李慧景：“首先教会德国舞蹈演员韩国式‘吐气呼吸法’”. September. 27, 2019 07:34. by 金起允记者 pep@donga.com. 高鼻梁的德国芭蕾舞演员跳韩国舞？ 德国奥尔登堡国立剧场下属的芭蕾舞团将在2019~2020赛季定期演出以韩国传统舞蹈为基础的创作舞蹈《被月亮迷住的皮耶罗(Pierrot Lunaire)》。担任编舞的编舞家李慧景(45岁•照片，音译)2015年在奥地利指导舞蹈剧《结婚》的编舞，并作为韩国舞蹈家首次在欧洲国立剧场演出。 在10月12日首场演出前，记者通过电子邮件采访了这位在德国当地指导编舞的李编舞家。她说：“能够宣传韩国舞蹈，非常激动。我会堂堂正正地用实力赢得掌声。” 她构想的《被月亮迷住的皮耶罗》是将比利时诗人阿尔贝•吉罗的作品《沉醉于月亮》进行韩国式诠释的作品。她说：“在象征疲惫的现代人的皮耶罗身上穿上了韩国式的动作和美妆。舞蹈演员特别喜欢拄着甘苔木拐杖登场的皮耶罗的形象。” 虽然韩国舞蹈在海外庆典、巡回演出中进行过多次短期演出，但欧洲国立剧场正式邀请韩国舞蹈编舞家表演《简版创作物》是破例的，也是非常罕见的。演出计划截止到2020年5月共举行15场。 舞蹈演员感到特别难的事情是吐气呼吸法。韩国舞蹈认为“变空的状态”是最棒的舞蹈，而强调力量和技术的欧洲舞蹈对吐气的运用相对生疏。李慧京编舞家笑着说：“德国舞蹈演员对吐气，保持肌肉松弛的状态感到特别陌生，所以我重点指导这些动作。近两个月来，每天教3个小时，舞蹈演员现在好像有点懂舞蹈了。”邀请她的芭蕾舞团团长昂托安•朱莉(音)也表示：“希望舞蹈演员们能够通过韩国舞蹈的质感、哲学、呼吸法来扩展动作的语法。” 能在欧洲国立剧场上演韩国舞蹈表演真是让人难以置信，但压力也不小。她说：“这是一个非常宝贵的机会。我认为只有这次韩国舞蹈得到认可，我们才能持续宣传韩国舞蹈。” 翘首以待的观众也很担心。1833年开馆的德国奥尔登堡国立剧场虽然位于中小城市，但以展现高水平演出而闻名。舞蹈杂志《Tanz》将奥尔登堡芭蕾舞团评选为“年度五大欧洲舞蹈团”，舞蹈演员的实力也非常出众。从“每天只能做好心理准备”这句话中，我们可以猜测出她感受到的重量感。 她的目标既远大又明确。那就是成为“韩国的阿库•汉姆(Akram Khan，被称为21世纪舞坛的第一传奇)”。 “我想走一条将印度传统舞蹈现代化，成为世界级舞蹈家的阿库-汉姆走的路。不能因为是韩国传统舞蹈，就只强调异国色彩或只做展示式编舞。将制作让所有人都能产生共鸣的韩国舞蹈。”

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