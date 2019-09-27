被冷落的民粹主义政治，“政治强人”时代落幕. September. 27, 2019 07:34. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 美国总统唐纳德·特朗普、英国首相鲍里斯·约翰逊、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京等左右世界的“权威主义领导人”同时面临着辞职的压力。有分析认为，连本国国民也渐渐对粗鲁的言行和态度、极右的民粹主义和主张本国优先主义等的这些人表示背弃。 据英国广播公司等媒体报道，英国众议院25日整天充斥着“首相辞职”“约翰逊应该入狱”的高声叫嚷。英国最高法院前一天裁决称，“首相实行的议会休会是违法的”，工党等在野党随即主张“不能承认他（约翰逊）是首相”。对此，约翰逊表示，“请提出政府不信任案”，以提前举行议会大选这张牌进行对抗。美国有线电视新闻网（CNN）一针见血地指出：“英国作为议会民主主义的大本营，自约翰逊上台以来，国格不断下降。” 领导意大利极右政党联盟的前副总理马特奥·萨尔比尼已经退出内阁。去年6月，他与左派民粹主义政党“五星运动”组成联政联盟，成为副总理。虽然行使了强大的权力，但由于镇压移民、封锁难民救助船入港等，部分人甚至谴责他是“屠杀者”“第二个墨索里尼”。他上个月与因高速铁路建设、难民问题等关系疏远的“五星运动”决裂，宣布解散联合政府。虽然他想通过提前大选重新掌权，但“五星运动”和左派民主党组成新联合政府后，他成了“洛东江的鸭蛋”。 普京总统最近也因为各地的反普京示威而大伤脑筋。由于对他20年的长期执政感到疲劳、经济恶化、8日地方选举舞弊等，支持率下降明显。2014年强行吞并乌克兰克里米亚半岛时达到80%的支持率，最近下降到了40%多。 此外，受中美贸易战导致的经济增速放缓、猪瘟爆发等困扰的中国国家主席习近平、在17日议会选举中未能拿下五次连续胜选的以色列总理内塔尼亚胡、因经济困难和镇压反体制人士受到批评的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安等人，情况也大抵相似。专家们认为，根据英国能否实施预定于10月31日进行的“脱欧”、明年11月美国大选结果，“政治强人”的没落有可能达到顶点。美国政治专门媒体《政客》预测称：“政治强人和极右民粹主义达到顶点后开始倾斜。民主程序、多边主义、相互主义将重新获得力量。”

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