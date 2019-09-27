白宫：“美日首脑谈及韩美日三方安全合作的重要性”. September. 27, 2019 07:34. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普和日本首相安倍晋三25日（当地时间）在纽约举行的美日首脑会谈上，就韩美日三国间安全合作问题进行了讨论。 白宫在当天会谈结束后发布的报道资料中表示：“特朗普总统和安倍首相以联合国大会为契机举行的首脑会谈中，谈到了美国、日本和韩国之间三方安全合作的重要性。”这是前一天文在寅总统和特朗普总统首脑会谈的报道资料中没有的内容。 在韩日矛盾加剧的情况下，美国一直坚持中立。因此，有分析认为，在美日首脑会谈中，特朗普总统并没有首先提及韩日矛盾，而是安倍首相就韩国废除《韩日军事情报保护协定》的决定提出了问题，并说明了日本的立场。据日本共同社最近报道，日本当局自5月以来已两次没有探测到朝鲜的短程导弹发射。日本国内有人担心，废除《韩日军事情报保护协定》会影响日本的安全保障，因此在这一问题上需要美国的支持。 一些人分析说，美国是为了向韩国施压，要求韩国恢复决定废除的《韩日军事情报保护协定》，才将讨论内容包含在报道资料中。对此，外交消息灵通人士解释说：“美国主张韩日两国应自行解决双方间矛盾，这一立场没有改变”，“似乎是把日本首先提及的内容作为首脑会谈讨论的内容之一列入了报道资料。”青瓦台表示，此前在24日举行的韩美首脑会谈上，两位首脑均未提及《韩日军事情报保护协定》和韩美日安保合作。 另外，白宫在美日首脑会谈的报道资料中表示：“两国首脑就包括朝鲜和伊朗问题在内的双边优先议题进行了讨论。”虽然没有具体说明有关朝鲜的讨论，但估计是在朝美工作磋商重启之前共享了情况。

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