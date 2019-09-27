“平均自责分仅领先0.02”，柳贤振将在常规赛最后一次登场中努力守住头名位置. September. 27, 2019 07:35. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)将在常规赛最后一次登场中，巩固自己美国职棒大联盟(MLB)平均责任失分第一位的位置。 竞争者雅各布•迪格伦(31岁•纽约大都会队)在26日与迈阿密队的比赛中，以7局无失分的成绩将平均责任失分从2.51降到2.43。球队最终以10比3获胜，迪格伦收获了个人第11胜(8负)。 截至26日，柳贤振的平均责任失分为2.41，稍微领先于迪格伦。根据预定于29日进行的最后一场与旧金山巨人队的比赛结果，将决定平均责任失分第一位的主人公。如果柳贤振以调整状态等理由不再上场，那么将直接获得第一名。但是道奇队主教练大卫•罗伯茨在季后赛之前就早早表示了先发阵容运营计划，因此预计不会为了柳贤振的个人荣誉而作出特别的处理。 柳贤振为了守住第1位，当天的平均责任失分必须维持在3分以下。如果失掉3分，即使投满9局，平均责任失分也会达到2.44，落后于迪格伦。如果平均责任失分2分，则必须打6又3分之1局以上才能守住第1位，如果平均责任失分为1分，只要投3局以上即可。也就是说，柳贤振必须取得“优质先发”(首发6局以上，责任失分3分以下)以上的好成绩。本赛季柳贤振在28次出场中完成了22次优质先发。 如果柳贤振继续保持平均责任失分第一的位置，他将成为韩国以及亚洲第一个在该领域夺冠的选手。到目前为止，野茂英雄(日本)在效力于道奇队的1995年以2.54的成绩在国家联盟中排名第二。与韩国职业棒球联赛不同，美国职业棒球大联盟事务局不会对个人荣誉进行特别颁奖。

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