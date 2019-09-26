撇开朝无核化而执迷于金正恩回访的“本末倒道”. September. 26, 2019 07:34. . 韩国国家情报院院长徐薰24日在国会情报委员会会议上就朝鲜国务委员会委员长金正恩出席11月釜山韩国-东盟特别峰会的可能性表示：“随着无核化谈判的进行，会不会来釜山呢？”虽然附加了进行朝美无核化谈判的条件，但还是打开了金正恩回访韩国的可能性。国情院以警卫问题等敏感话题提及金正恩回访问题，并不是表明单纯的原则性立场就能解决的问题。 金正恩回访是韩朝关系取得进展的必经之路。虽然这是韩朝首脑在去年9月的平壤宣言中达成协议的事项，但是在过去的19年里，韩国总统已经三次访问平壤，为了保持平衡，朝鲜最高领导人有必要进行回访。 金正恩回访是引发韩国内部矛盾的敏感话题。围绕回访问题，双方的理念对决将愈演愈烈，预计左右阵营将发生激烈的冲突。但是这可以成为向金正恩展示大韩民国自由民主主义社会，引导朝鲜向更开放的社会转变的动力。金正恩时代“脱北”的前朝鲜驻英公使太英浩表示，“一定要让金正恩回访”，在广场上同时向金正恩展现“反对世袭统治”和“金正恩万岁”两种声音同时出现的现场，以此作为让他学习自由民主主义体制的机会。 但是金正恩回访本身不能成为目的。现在韩半岛问题的基础和核心是朝鲜无核化，如果没有无核化，不仅是朝美关系，连韩朝关系的进展也很难期待。韩美首脑在24日纽约会谈中就朝美无核化工作磋商交换了意见，但美国政府明确表示“在无核化前维持对朝制裁”的原则，朝美谈判结果不容乐观。相比南北关系，金正恩暂时会更关注朝美无核化工作磋商。 青瓦台在去年年底反复敦促金正恩回访韩国，但朝鲜始终没有回应。如果金正恩认为很难通过回访获得向朝鲜居民展示的礼物，就不会强行回访。但是朝鲜期待的解除制裁和保障体制安全，只有在无核化谈判取得进展后才有可能。在这种情况下，如果韩国政府以金正恩回访本身为目的强行推进，那么在野党只会加大攻势，更加抨击这是为了扭转曹国事态等政治危机的“北风”事件。问题的核心是完全无核化，金正恩回访是其副产品。不能卷进回访的讨论中，改变事情的先后顺序或本末倒置。

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