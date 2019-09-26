美国民主党启动弹劾特朗普程序 “调查乌克兰丑闻”. September. 26, 2019 07:32. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国民主党当地时间24日启动了对美国总统特朗普的弹劾程序。这是因为特朗普7月向乌克兰总统泽连斯基施压，要求调查民主党有力大选候选人、前副总统拜登及其儿子的疑惑，即所谓特朗普与外国共谋问题的“乌克兰丑闻”。 即使众议院通过弹劾案，在由53名共和党人、45名民主党人、2名无党派人士组成的参议院也需要三分之二以上的议员赞成才能获得通过，因此弹劾案通过的可能性很小。但是，在距离明年11月大选还剩1年之际，在野党突然打出弹劾牌，美国国内政治进入了弹劾政局，也将给国际秩序带来后续风暴。 众议院议长南希·佩洛西当天召开记者会表示：“众议院将正式展开旨在判断弹劾总统与否的调查。”她大声疾呼：“总统的行为违背了宪法义务，是对国家安全的背叛。”这是美国历史上第四次试图弹劾美国总统。 民主党当天指示众议院的6个委员会进行调查，其中包括司法委员会。据悉，民主党还将集中质疑26日出席议会听证会的国家情报局局长约瑟夫·麦奎尔。 特朗普立即在推特上发文表示强烈反对，称这是“栽赃陷害、垃圾新闻”。他声称：“已指示25日公开完整、完全解密、信息未被删除（complete， fully declassified and unredacted）的通话录音。人们将会看到，这是完全妥当的通话。”他承认自己曾下令停止向乌克兰提供3.91亿美元（约4670亿韩元）的军事援助，但声称这不是为了施压调查拜登父子，而是出于平衡性。

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