浦项国际将启动乌克兰谷物运转站. September. 26, 2019 07:34. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 浦项制铁国际公司成为首家在海外建立谷物出口集散地的韩国企业，并正式投入运营。有评价称，该项目是浦项集团会长崔正宇全力支持的“浦项100大课题”之一，可以为韩国的“粮食安全”做出贡献。 24日(当地时间)，浦项国际表示，在乌克兰南部黑海的最大出口港之一的Mikolaiv(米科拉伊夫港)，浦项国际社长金永相、奥力希姆集团主席尤里•布德尼克等300多名有关人士参加了谷物出口集散地竣工仪式。谷物出口集散地是设置在港口的大型粮食仓库，每年可生产小麦、玉米、大豆等250万吨规模的粮食。浦项国际公司可以在国际价格低的时候保管谷物，等价格上涨后再出售，以此来获取利益。 在这次事业中，浦项国际作为运营权者确保了75%的股份。当地的合作伙伴奥力希姆集团拥有25%的股份。奥力希姆集团是乌克兰向日葵籽油出口领域中装船占有率达30%的龙头企业，被评价为当地最顶级的综合物流企业之一。 乌克兰是新兴出口强国，粮食产量从2007年的4000万吨增加到2017年的7700万吨，10年间增长了约2倍；出口量同期从850万吨增加到4300万吨，增长了约5倍。值得一提的是，约90%的谷物出口量是通过黑海港口出口的，其中22.3%来自米科拉伊夫港。 浦项国际方面表示：“谷物出口集散地的竣工使公司对乌克兰生产谷物的收购、检查、储存、装船等各个阶段的控制变得可能。如果加强作为谷物市场交易者的能力，那么将对谷物自给率仅为24%的韩国的粮食安全做出很大贡献。”

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