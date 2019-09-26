借助尖端影像技术和3D全息图重现“千年古都”. September. 26, 2019 07:34. by 張泳勳 jang@donga.com. 庆州世界文化博览会将于下月11日在庆州市千军洞普门旅游园区世博会公园开幕。今年将以“文化开启的未来之路”为主题，推出展示、体验、演出、影像四个领域的丰富历史文化节目。该活动将持续到11月24日。 特别是可以确认结合最尖端影像技术与3D全息图的千年古都新罗的旧貌。灿烂而繁荣的1300年前的王京借助“光”重生。以仿佛触手可及的立体影像诞生的徐罗伐(新罗的旧称)的故事通过神话和传说装点现在的庆州。 庆州塔(高82米)在竣工13年后通过改造将焕然一新。将皇龙寺9层塔通过透刻形象化的庆州塔是普门园区的象征物。顶部将建“新罗千年 未来千年”展馆。在东西南北四方的正面玻璃上每隔30分钟屏幕就会出现一次，并展开立体影像。参观者可以感受到像国王一样徜徉徐罗伐的乐趣和感动。展示室(高65米)将变身为“咖啡厅善德”。在庆州最高处可以尽情地陶醉于秋色之中。 展馆天马宫将以“灿烂的新罗”为主题，展示穿越媒体艺术。瞻星台和金冠石窟庵、圣德大王神钟等联合国教科文组织世界文化遗产将利用尖端技术重新复活。在庆州塔后面的花郎林中展开的“Lumina Night Walk”也备受关注。在目前建造中的赤脚环路中体验新罗神话和传说的路线。全程约2公里，步行1小时左右，游客可欣赏自然和表演，做足浴和康复。用光线装饰的夜晚路线将会很受欢迎。 作为庆州世博会上最好的内容资源Flying，将结合3D全息图进行完全不同的演出。由艺术体操和器械体操选手出身的演员们制作的Flying动作，在没有台词的情况下，不断展开逼真的动作，令人难以移开视线。今年，机器臂将演员吊起，进行上下左右、前后甚至360度旋转。将原本只在舞台上飞行的钢丝装置的领域扩大到观众席，让观众们能充分地投入到演出中。 作为庆州的热门地方—索尔格美术馆准备了“文化开启的未来之路”展。由韩国画坛巨星朴大成和庆北出身的4名著名作家装饰。展览期间，还将举办与作家见面和艺术人文讲座。 今年将在正门设立综合接待中心，为游客提供方便。引入无人发券和将文字转换成语音的提示系统。活动现场还将运营循环运行的电动汽车“天马”。 运营时间为上午10点到下午7点，门票以成年人为准是1.2万韩元。详细的活动内容和门票预售可在网站进行确认。 财团法人文化博览会理事长、庆尚北道知事李哲禹表示：“庆州世博会将把尖端技术融合到韩国历史的根源—新罗和庆州的历史中，创造出新的文化价值。”

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