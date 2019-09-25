泰国和不丹引以为豪的非物质文化遗产将在韩国见面. September. 25, 2019 07:29. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 介绍被列入联合国教科文组织(UNESCO)人类非物质文化遗产名录的泰国假面剧表演等亚洲无形遗产(非物质文化遗产)的活动将接连举行。 国立无形遗产院(院长金延寿)通过“2019人类非物质遗产邀请演出”，将于10月4日和5日在全罗北道全州市无形遗产院阿尔苏马鲁大小•剧院举行假面剧“khon”和不丹的“Drametse假面鼓舞”表演。由泰国国家艺术团、不丹皇家表演艺术团带来的这些表演项目，是泰国和不丹各自唯一被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录的项目。无形文化遗产院解释说：“这是两国以王室为中心，从国家层面保护和传承的代表戏剧，无论从规模还是演出阵容的技术层面来看，都将是最高的演出。”相关国际会议也将于10月4日举行。 本月27日至29日将举行电影节“国际非物质文化遗产影像节”。开幕作品是金泰勇(音)导演的讲述传统生死观的《守护天使的故事》，在国立国乐院团员们进行现场表演的同时上映。届时，将有来自8个国家的26部影片和公开征集获奖作品与观众见面。林权泽导演将与观众进行对话，闭幕作品是原本胶卷最古老的韩国无声电影《青春的十字路》(1934年上映)。 大规模展示国家无形文化遗产拥有者作品的作品展、可以看到结合阿里郎•男寺党表演•盘索里的演出的“大韩民国无形文化遗产大展”也将于10月11日至13日在无形遗产院举行。40多位国内外非物质文化遗产专家研讨市民生活和非物质文化遗产价值的“世界非物质文化遗产论坛”将于10月10日至12日举行。所有活动免费对外开放。

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