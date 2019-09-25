梅西第六次当选国际足联世界足球先生，成历史第一人. September. 25, 2019 07:28. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 国际足联(FIFA)“2019年度颁奖典礼(The Best FIFA Football Awards 2019)”24日在意大利米兰斯卡拉剧院举行，梅西(32岁•FC巴塞罗那)获得“年度最佳球员奖(世界足球先生)”，露出了灿烂的笑容。梅西自2016年以后时隔4年再次获得该奖项，生涯第六次当选世界足球先生，并在与截止到去年5次赢得年度最佳球员奖的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(34岁•尤文图斯)的竞争中领先了一步。梅西在由各国国家队主教练、队长、媒体和球迷组成的200多人的投票团中获得46分，以比较大的优势战胜了得到38分的维吉尔•范迪克(28岁•利物浦)和得到36分的C罗。 当天，C罗没有在现场观看梅西获奖的场面。虽然自己也获得了第三名，但C罗并没有出席颁奖典礼，而是选择呆在家里。C罗在去年的颁奖礼上，也因为知道自己不是获奖者而没有出席，遭到了其他球员和球迷的“怒骂”。C罗在Instagram上晒出了自己和儿子在客厅里看书的照片，并留下“如今所取得的巨大成就都是从小事开始的”“黑夜的尽头就是黎明的开始”等文字。 梅西在发表获奖感言时说：“作为我个人来说，更看重球队所取得的成就，但今天是一个特别的日子，我第一次和妻子和孩子一起参加颁奖典礼，感到非常开心。”这虽然不是针对C罗的傲慢，但却展现了梅西特有的诚实。在投票中，梅西在人格上也领先于C罗。梅西在将3名球员分列前3名的投票中，将竞争对手C罗排在了第2位。梅西的第一选择是萨迪奥•马内(27岁•利物浦)。根据名次的不同，将获得5分、3分和1分。不过。C罗并没有将梅西的名字写在自己的选票上。C罗将同队的马泰斯•德利赫特(20岁)选为第一。 上赛季，梅西在西甲联赛中出场34次，攻入36球，荣获欧洲最佳射手称号“欧洲金靴奖”，带领球队巴塞罗那夺取联赛冠军。梅西在欧洲足球冠军联赛(UCL)上也攻入12粒进球，成UCL金靴得主。上赛季从西甲皇家马德里队转会到意甲尤文图斯队的C罗出场31次，只打进21球。这是他过去10个赛季中最低的记录。 还有人主张范迪克应该当选年度最佳球员。在UCL领衔利物浦队的钢铁防守的范迪克在防守队员中首次被欧足联评选为“年度最佳球员(欧洲足球先生)”，他战胜了C罗和梅西。范迪克是首位当选欧足联年度最佳球员的后卫。一些人指出，与记者团和主教练投票决定的UEFA年度最佳球员不同，包括球迷投票和队友投票在内的国际足联年度最佳球员评选方式正在变质为“人气投票”。 另外，孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)将自己的队友哈里•凯恩(26岁)选为第一顺位选手。第二名选票投给了范迪克，第三名选择的是C罗。韩国国家足球队主教练保罗•本托的第一顺位选择是范迪克。

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