特朗普面临朝鲜核谈判：“没有理由放宽制裁”. September. 25, 2019 07:28. by 纽约=文炳基记者、常驻华盛顿记者 李正恩 weappon@donga.com,lightee@donga.com. 美国总统特朗普23日（当地时间）在纽约洲际酒店与文在寅总统举行韩美首脑会谈，表明了不会放松对朝鲜制裁的立场。朝鲜要求以保障体制安全和解除制裁为两大轴心的无核化新计算法，但特朗普明确表示，无核化是首要课题。特朗普还表示：“韩国是美国军事装备的大买家（purchaser）”，“希望就贸易问题进行进一步的讨论”，接连拿出了“同盟账单”。 特朗普在回答记者“是否会采取有关对朝制裁行动”的提问时表示：“没有任何理由采取行动（no reasons for actions）”，“到目前为止，制裁没有得到缓解，只会继续得到加强。”特朗普虽然没有具体提及用来代替“先无核化，后补偿”的利比亚模式的特朗普式“新办法（new method）”，但也明确表示，其中至少不会包括放宽对朝鲜的制裁。青瓦台相关人士表示：“会谈中提到了应该维持对朝制裁”，“对于体制安全保障也没有具体的说法。”这与韩国政府认为在朝美工作磋商之前会对朝鲜的要求采取更灵活立场的期待存在温差。 与此同时，韩美两国首脑再次确认了不对朝鲜动武的现有原则。特朗普说：“我们实际上在新加坡签署了协议。实际上，我们进行了两次非常好的会谈”，“虽然要看今后（与朝鲜的无核化谈判）会怎样，但我认为可以做很多事情。我们将寻找今后前进的方向。” 两位首脑还表示，“重申韩美同盟是韩半岛和区域和平及安保的‘核心轴（linchpin）’”，致力于消除在韩国政府决定废弃《韩日军事情报保护协定》之后韩美之间产生裂痕的担心。文在寅表示：“借此次访问机会，增加了韩国对美国液化天然气的进口，实现了韩国汽车业界和美国自动驾驶企业之间的合作投资，这将使韩美同盟更加牢固。”对此，特朗普表示：“我们正在（同盟关系上）取得进展”，“我想就贸易问题谈更多东西（additional things）。我们还将讨论购买武器的问题。” 关于驻韩美军防卫费分摊额，文在寅介绍了3年间购买美国武器的计划等，强调了“公平分摊”。白宫方面表示：“就到2019年底为止的新防卫费分摊问题，双方讨论了通过速战速决（quick conclusion）进一步加强同盟关系的方案。”这表明，两国首脑就韩国政府应负担的防卫费分摊额规模产生了分歧。

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