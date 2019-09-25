三星发布业内首款4370万像素0.7微米移动图像传感器，显示出超越业界第一日本索尼的决心. September. 25, 2019 07:28. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子24日公开了业界首款0.7μm(微米•100万分之1米)像素大小的超小型移动图像传感器“ISOCELL超薄GH1”。继今年打破1亿像素的壁垒，开始批量生产1.8亿超高像素图像传感器后，三星又推出了超小型的型号，显示了期待通过技术创新超越业界第一的日本索尼的决心。 作为智能手机核心部件的“ISOCELL超薄GH1”可容纳4370万个0.7微米大小的像素。与使用相同像素的0.8微米像素相比，可以减少相机的大小和厚度。三星电子相关人士表示：“可以减少智能手机外观上摄像头突出的现象。更纤薄的设计也可以实现。最新智能手机产品倾向于将显示屏边框最小化，这是最适合这种设计的图像传感器。” “ISOCELL超薄GH1”最大分辨率为4K，每秒可拍摄60帧的专家级影像。另外，该产品还支持电子式图像晃动矫正(EIS)功能和拍摄对象聚焦技术“超级位相检测(PD•Phase Detection)”功能，在拍摄体育比赛等动作较多的现场画面时非常有用。三星方面解释说，一般来说，如果像素的大小变小，图像传感器接受的光量就会减少，画质就会降低，但新产品克服了这种局限。 “ISOCELL超薄GH1”将于今年内开始批量生产，并有望应用于三星Galaxy系列等新一代旗舰机型。 三星电子的战略是，虽然在全球图像传感器市场占有率排名第二(约20%)，但期待通过超小型、超高像素等技术革新，追赶索尼(50%)。特别是，三星2015年在业界首次推出1.0微米像素图像传感器，继推出0.9微米(2017年)、0.8微米(2018年)产品后，又推出了0.7微米像素型号，一直都在主导革新。半导体业界相关人士表示：“业界排名第一的索尼目前在0.8微米像素上推出了6400万像素的图像传感器，而三星的0.8微米像素则超过了1亿像素，甚至还推出了0.7微米像素型号。也就是说，三星的战略是通过领先索尼的技术力抢占市场。”

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