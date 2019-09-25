下个月举行诺贝尔奖公布仪式？特朗普：“我有资格获得和平奖”. September. 25, 2019 07:29. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 对诺贝尔和平奖多次表达热爱的美国总统特朗普23日表示：“如果诺贝尔委员会公正，我将获得诺贝尔奖。但是他们不是这样的。”他还对前任美国总统奥巴马获得2009年诺贝尔和平奖颇有微词。今年的诺贝尔和平奖将于下个月11日公布。 据《华盛顿邮报》等媒体报道，特朗普当天在纽约联合国大会上与巴基斯坦总理伊姆兰·汗举行会谈前召开了记者会。当记者问及“是否有意介入印度和巴基斯坦围绕克什米尔的领土争端”时，他说：“我是一个非常好的斡旋者，我已准备好进行斡旋。意志和能力都有。”对此，一名巴基斯坦记者说：“如果能解决克什米尔争端，确实有资格获得诺贝尔奖。”特朗普马上接茬说：“我在很方面都有资格获得诺贝尔奖。但是诺贝尔奖委员会颁奖非常不公正。”克什米尔地区的人口大多数是伊斯兰教徒，但由于被划入印度领土，被列为世界主要争议地区。 特朗普提到奥巴马前总统上任9个月就获得诺贝尔和平奖。他指出：“奥巴马刚刚就任总统，他们就给他颁了奖。他连自己为什么得奖都不知道。这是他和我唯一表示同意的一点。”2009年10月，奥巴马以努力推动核裁军等功劳的名义获得诺贝尔和平奖。 特朗普总统此前多次表示，由于致力于举行朝美首脑会谈等巩固韩半岛和平，自己有资格获得诺贝尔奖。去年4月的一次集会上，他的支持者高喊“诺贝尔”，他随后向支持者致意说：“很棒，谢谢！”在今年2月越南河内举行第二次朝美首脑会谈之前，他还主动公布了日本首相安倍晋三主动将自己推荐为诺贝尔奖候选人一事。特朗普总统的亲信、白宫高级顾问凯莉安·康威也在6月底朝美首脑板门店闪电会晤后表示：“总统正在走向诺贝尔和平奖。”

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