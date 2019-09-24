美国旧金山：“日本政府应向慰安妇受害者作出正直的谢罪”. September. 24, 2019 07:34. by 任寶美 bom@donga.com. 为纪念日军慰安妇受害者在美国旧金山建立的纪念碑在迎来建立2周年之际，据新华社报道，为表示纪念，旧金山的亚洲人社区22日（当地时间）聚集在铜像所在的圣玛丽斯广场公园，呼吁为数十万名二战性犯罪受害者伸张正义。 作为在美国大城市建立的第一座慰安妇雕像，旧金山慰安妇纪念碑是向第二次世界大战中牺牲的日军慰安妇女性的献礼。2017年9月首次公开的该铜像的形象，是世界上首次向媒体公开披露慰安妇问题的已故慰安妇老奶奶金学顺（1924年∼1997年），望着携手而立的韩国、中国、菲律宾三名少女。 据新华社报道，包括旧金山理事会在内，该地区的中国、韩国、日本人社区出席了当天由“泛亚裔慰安妇正义连带”举办的活动。此外，旧金山众议员迈克·本田以及洛杉矶大学生、日本福冈部分大学生也参与其中，敦促日本政府就战时罪行正式道歉。“正义连带”共同创始人朱莉·汤和利里安·辛格在席间强调：“只要日本没有就对慰安妇女性实施的骇人听闻的行为道歉，就无法实现和平”，“对于慰安妇受害女性们来说，剩下的时间不多了。这就是我们为什么要热衷于这一话题的原因。”旧金山理事会的拉斐尔·门德尔曼也对“正义连带”的活动表示支持，并表示：“如果德国没有在二战之后承认他们所犯下的罪行，很难想象我会感到多么愤怒和受伤害。” 当天参加活动的两名福冈大学生强烈谴责日本政府。他们说：“最近在日本学习侵略历史非常困难。慰安妇问题也不例外”，“日本教科书中没有提及慰安妇女性。”他们针对安倍晋三政府批评说：“我们担心隐瞒本国历史会毁掉我们（日本人）和我们的未来。”

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