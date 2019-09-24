红裤子是法国兵. September. 24, 2019 07:40. . 过去，军人尽量展现华丽的形象。罗马军队用闪亮的银色盔甲武装起来，震慑了贫弱的周边民族。朝鲜时代的军人利用韩纸的厚度和韧劲，佩戴了纸盔。虽然没有钢铁和皮革那么坚硬，但也不会像裱糊纸或复印纸一样薄得容易撕裂。 随着枪和火药的出现，盔甲消失，军队选择了色彩，而不是坚硬度。在拿破仑战争时期，欧洲军队在军服上采用的是原色。就像英国军队被称为“红装”一样，每个国家都出现了象征色。在当时的记录中，没有使用国家的名字，而是叫做白色、蓝色、红色、灰色军队。 穿上原色军装，会不会成为步枪兵的目标呢？到18世纪为止，由于枪的威力低下降，需要近距离射击，而“战列线（Line Battle）”时代的士兵们反正是挺直腰杆、形成密集队形前进，所以无论是否是原色，并没有多大区别。 枪引进了原色军服，枪又把原色军服赶了出来。后装式（药舱装填式）步枪的出现使射程延长，狙击兵威力巨大。20世纪前后，军队放弃原色，引进了颜色较浅的暗色军装。有些国家知道原色的危险后迅速更换了原色，但有些国家以颜色是国家的象征为由予以拒绝。经历了战斗中数千人绝杀的悲剧，才被换掉。 尽管如此，仍有一些人猛烈抨击这一措施。当法国放弃红色裤子时，他们愤怒地说：“红色裤子就是法国兵。”在用观念包装的过去，也许如此，但在由狙击兵、机关枪和大炮支配的战争中，红裤子只能是一条沾满鲜血的裤子。 这是非常明显和理所当然的事情，必须沾染数千、数万人的鲜血，才能修正错误。人类以拥有卓越的头脑、智慧和常识为豪。但是，即使把人类送上太空，甚至创造生命，只有变成血海才会换掉红裤子的愚蠢行为，并没有得到改善。真是奇怪的事情。

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