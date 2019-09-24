柳贤振轰出进军MLB后的首记本垒打，实现个人赛季第13胜. September. 24, 2019 07:30. by 金培中 wanted@donga.com. 这是他进军美国职棒大联盟(MLB)7个赛季118场比赛255个击球位后击出的首个本垒打。柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)的击球越过围墙后，道奇球场变成了狂热的海洋。打出令人激动的本垒打，将下沉的球队气氛一下子提升上来，并将比分扳成1比1平分，《洛杉矶体育网》的解说员、道奇队传奇球星奥雷尔•赫沙泽甚至从转播席上站起来鼓掌大笑。 投得好，打得也好。柳贤振在美国职棒大联盟(MLB)首次打出本垒打等，在击球位上也表现活跃，在6次挑战之后终于成功取得了赛季第13胜(5负)。 柳贤振在23日与科罗拉多洛基山队的主场比赛中，投7局，取得6个被安打、8个脱三振的成绩，失3分，自上月12日与亚利桑那响尾蛇队的比赛后，时隔42天再次取胜。由于被对方击出2个本垒打，失掉3分，他的赛季平均责任失分从2.35上升到2.41，但依然排在美国职业棒球大联盟所有球员的首位。第二名是与柳贤振展开国家联盟赛扬奖竞争的纽约大都会队的雅各布•迪格伦(2.51)。道奇队本场以7比4获胜，自2017年以后时隔2年再次登上了赛季100胜(56负)的高地。 当天的高潮是柳贤振的本垒打。在0比1落后的第5局下半局，作为先发击球手出场的柳贤振面对科罗拉多队首发投手安东尼奥•森萨泰拉，虽然面临双好球、无坏球的不利局面，但他的球棒击中森萨泰拉投出的第3个球—时速151公里的快速直球，越过了中间围墙。飞行距离为119米。 虽然柳贤振在东山高中时期担任4号击球手，在3年级时在全国比赛上取得了0.304(46个有效击球、14支安打)的打击率，但是进入职业棒球韩华队后因指定击球手制度没有站在击球位上。尽管如此，他在进军大联盟第一年的2013年在3场比赛之后交出了“3个有效击球、3支安打”等不错数据，取得0.207的打击率，展现出了不生锈的击球实力。部分美国媒体甚至将柳贤振比作美国职业棒球大联盟的传奇人物贝比•鲁斯，给他起了“贝比•柳斯”的绰号。今年赛季，在之前的3场比赛中柳贤振也取得了0.200的打击率，在赛前击球练习时也经常越过围墙的他继朴赞浩、白蹉承后，成为第三位在顶级联赛上击出本垒打的韩国投手。 柳贤振的突然本垒打让科罗拉多队的首发选手森萨泰拉急剧动摇。道奇队的击球阵容没有错过这一机会。瞬间制造无人出局满垒后，科迪•贝林泽用“一枪”将所有跑垒员都叫了回来。进入本月以来只击出3个本垒打，让出国家联盟本垒打榜首位置的贝林泽击出了赛季第46记本垒打。道奇队的击球员阵容随后得到科里•席格(第7局下半局)、威尔•史密斯(第8局下半局)的强力支援，以本垒打装饰了球队的所有得分，延续了柳贤振开始的大炮行进。 赛后，所有关注焦点都集中在了柳贤振的本垒打上。当天创下满贯本垒打的贝林泽也首次提出了有关柳贤振的提问。贝林泽开玩笑说：“我知道柳贤振的本垒打比我的满贯本垒打更重要。我们比柳贤振更兴奋。柳贤振平时一直都进行着高强度的击球训练。之前居然没有本垒打记录，真是令人吃惊。” 赛后，柳贤振将自己的本垒打球装在写有“1号本垒打”等各种履历的透明箱子里，公开后笑着说：“向贝林泽借球棒击出了本垒打。” 道奇队还剩下6场比赛，柳贤振有望再次踏上投手踏板。能否获得亚洲出身的首位平均自责分第一位的荣誉也备受关注。

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