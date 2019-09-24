崔泰源会长：“SK电讯应改变公司名称，使其符合AI公司的要求”. September. 24, 2019 07:30. by 徐東一 dong@donga.com. 据悉，接连发表废除系籍公开招聘、职员人事制度改编等重大课题的SK集团正在讨论主要分公司的“使命变更”。其中包括数年来一直提及品牌变化必要性的SK电讯，使命中包括“能源”或“化学”等的SK集团分公司成为变更对象。 SK集团相关人士23日表示：“SK集团相当多的分公司正在摆脱传统事业，准备利用人工智能(AI)、大数据、信息通信技术(ICT)等改善体制。反映这一情况的使命变更也是中长期课题之一。” 据悉，SK集团会长崔泰源本月初在SK电讯的月度报告上表示：“给人以通信事业者形象的电信(Telecom)这一单词应该被排除在使命之外。为了能够让人产生AI企业的想法，有必要进行使命变更。”也就是说，SK电讯应以移动通信事业为基础，尽快扩大以数据及AI为基础的事业，并将这一事业反映在使命上。 崔会长在上月召开的SK集团利川论坛上也指出了几家分公司改变使命的必要性。 崔会长在利川论坛进行结束发言时说：“企业名字中加入能源、化工的公司在我们集团有很多。但是，这些词语确实被视为破坏环境或理应成为社会批评对象的企业。”他认为，与能源相关的运营商也应该成为“环境”为先的企业，这种方向性应该从使命开始体现。崔会长数次强调说，“环境可以挣钱的时代即将来临。” SK集团各分公司已经开始了“改善体质”的工作。SK电讯宣布脱离通信后，正在通过第五代(5G)通信、AI、商务、保安服务等多种方式进行企业收购及股权投资。SK电讯社长朴正浩最近在某投资说明会上表示：“不具备AI相关基础的组织或国家没有未来。SK电讯将成为切实准备AI的公司，用数据进行事业的公司。” 过去，SK电讯即使有通过通信事业得到的数据，也只能将其加工后出售给第三方企业和机关，而没有自行挖掘以此为基础的事业。即，以每件1000~2000韩元的价格向金融机关出售通信服务使用明细，赚取数十亿韩元的利润。预计，SK电讯今后可以直接进行数据事业化。 SK集团相关人士表示：“SK电讯的移动基础导航服务T-map和出租车呼叫服务等都是可以预测顾客的驾驶习惯和事故概率的数据。如果出售此前这些数据，赚取利润，今后SK电讯可以成为处理数据并实现商业化的公司。”SK电讯内部也普遍认为，巩固移动通信运营商形象的代表品牌“T”的变化是不能再推迟的课题。 SK集团的能源领域也正在进行体制改善工作。今年初，SK集团控制塔Supex追求协议会旗下启动了能源解决方案特别工作组(TF)。能源解决方案是指在能源的储存、使用、生产、运营等方面与ICT相结合，对能源进行更有效的管理。 SK集团相关人士表示：“能源、化学相关各分公司除了能源解决方案这个关键词之外，还没有制定具体的新事业推进计划。只是我们应带着从制造考虑气候变化和环境问题等的新能源模式的企业的使命出发的问题意识，而不是成为单纯地制造消耗能源的公司。”

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