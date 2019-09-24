文在寅向特朗普提议清除非军事区地雷等保障朝鲜安全的构想. September. 24, 2019 07:30. by 纽约=文炳基记者 weappon@donga.com. 为出席联合国大会正在美国纽约访问的文在寅总统将于24日凌晨（当地时间23日）举行韩美首脑会谈。这是文在寅继6月底与为参加板门店朝美会谈而访韩的特朗普总统举行会谈之后，时隔3个月再次举行会晤。 文在寅计划在此次会谈中向特朗普提出韩国对保障朝鲜体制安全方案的构想。据悉，文在寅就朝鲜要求美国采取新的计算方法时提出的保障体制安全问题，提出了通过清除非军事区地雷等降低南北常规军事威胁的方案。随着特朗普谈到实现无核化的“新方法（new method）”，朝美对话得以举行的可能性增大，在这种情况下，不仅是重启金刚山旅游、开城工业园区等放宽制裁问题，在保障体制安全方面，韩国也将作为直接当事者。文在寅在与特朗普会谈之前，与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯举行会谈，讨论了为保障朝鲜体制安全而与联合国合作的方案。 与文在寅总统一同访问纽约的外交部长康京和表示：“为重启朝美对话的积极氛围正在形成”，“美国方面的基本立场是，以开放的姿态对待安全保障、解除制裁问题。”

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