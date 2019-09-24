港媒：“杀人性房价是香港示威的根本原因”. September. 24, 2019 07:30. by 全彩恩记者 chan2@donga.com. 香港《南华早报》23日分析说，从6月初开始持续16周的香港反华示威的根本原因是“杀人性房价导致的两极化”。报道指出，特别是当局以出售公共土地抵充不足的税收，限制房地产供应，刺激了民心。 目前，香港上班族的年度中等收入为34.3万港元（约5230万韩元），住宅价格为716.9万港元（约10.9327亿韩元）。中等收入是指将全体家庭按收入顺序排列时，准确占据中间位置的家庭的收入。不过，公共政策研究机构Democrafia称，香港上班族要买一套公寓，工资一分不花攒起来，也足足需要20.9年。 这与当局的“朝三暮四”式政策有很大关系。从英国统治时期起，香港就降低了所得税和法人税，取消了继承、转让、持有税等。香港虽然吸引了世界各国的富人成为金融枢纽，但财源不足的当局却以低价出售公共土地，来抵充不足的税收。这些土地被少数房地产开发商拿走，他们修建了老百姓无法接近的豪华公寓等，赚取了巨额差价。通常情况下，地价在房地产开发中所占的比例在20%至30%之间，而在香港这一数据却高达60%至70%。 一些人士提出了由当局强制收购开发商持有的部分土地的《土地回收条例》，以及为防止开发商在建造房屋后为等待房价上涨而迟迟不出售的行为发生而实施“空置税”等等。不过，相当于目前香港税收的33%，即1970亿港元（约30万亿韩元）来自土地相关税种，土地税比重很大，不动产业的影响力很强，都令人怀疑是否实施。香港保险公团理事长程毛奇（音译）指出，“若不能确保稳定的额外税源，高地价将无法阻挡。”

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