美国一直夸耀是“同盟富国”，如果只知道捞钱就会成为“同盟穷国”. September. 23, 2019 07:17. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. “美国是‘同盟富国’，俄罗斯、中国、朝鲜等国家不是‘同盟穷国’吗？” 7月，针对美国国防部二号人物、国防部副部长戴维•诺奎斯特举行了人事听证会，参议员丹•沙利文（共和党）的发言给记者留下了深刻的印象。虽然听说过资源富国或能源富国的说法，而他居然说起了同盟富国…… 沙利文议员在提及美国、韩国、美国与日本的防卫费分摊额磋商时问道：“如果磋商失败，美军撤出，对俄罗斯、中国、朝鲜是不是有好处？”诺奎斯特则迎合地说：“是的，美国有，但这些国家没有的，就是同盟和伙伴。”从沙利文议员“应该谋求加强和扩大同盟”的嘱托中，我们感受到了美国与“复仇者联盟”等同盟国联手的自信。 据美国国防部统计，美国通过《相互防卫条约》或国际条约建立同盟关系及伙伴关系的国家有近70个。它们不仅是美国应对核武器开发和战争威胁问题，也是美国应对环境、能源、贫困问题等全球面临的挑战的坚强后盾。世界最强大国美国为了维持全球影响力而介入的众多国际悬案中，有很多事情是无力独自承担的。 “同盟富国”一词再次浮现，是在特朗普总统似乎贬低同盟的发言之后。“同盟更加利用我们”、“同盟更加恶劣”，他“敲打同盟”的频率和力度正在逐渐提高。因此，不仅施压要求增加防卫费分摊额至原先的5倍，人们还担心在与朝鲜的谈判中，把韩美联合军事演习贬低为“完全是在浪费金钱”并永久中断。很难认为这种国家的态度是把同盟视为外交安全核心资源。 值得庆幸的是，美国议会或政治圈不断出现指责的声音。政府工作人员的认识也是如此。记者私下里见过的一位外交安保领域当局者悄悄地表示：“没有必要担心特朗普总统的话会成为政策。工作层面的氛围有很大的不同。”他还说：“仅从每天在军事领域保持密切的韩美沟通就能知道韩国是多么重要的同盟。”他们还担心东北亚两个核心同盟韩国和日本之间的矛盾。上周在参议院外交委员会听证会上，参议员罗伯特•梅嫩德斯向美国国务院助理国务卿大卫•斯蒂尔提问称，“为应对中国的威胁，美国是否应该更积极地改善韩日两国之间的关系”，也证明了这一点。 从本周开始，以联合国大会为契机，美国进行的首脑会谈是确认特朗普政府对同盟的看法和方向的重要场合。将敏感的同盟议题作为议题的韩美首脑会谈结果，也可能成为对其他国家产生影响的信息。如果让同盟国失望的结果反复出现，美国也许会沦为“同盟穷国”。

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