朴城炫：“对索伦斯坦的挖起杆建议很有感触，最好的生日礼物。”. September. 23, 2019 07:17. by 李憲宰 uni@donga.com. “安妮卡•索伦斯坦说，挖起杆击球是以1码(约91厘米)为单位调节距离的。我当时想，自己还差得远呢。” 对于韩国女子高尔夫超级明星朴城炫(26岁)来说，21日是永远留在记忆中的一天。她在江原襄阳的Seolhaeone金沙滩高尔夫球场举行的“Seolhaeone Cellreturn传奇赛”上，与在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛上取得72胜的传奇人物索伦斯坦(49岁•瑞典)同组。 参加该大赛的有4名LPGA巡回赛现役选手(朴城炫、李旻智、莱克西•汤普森、阿瑞雅•珠塔努甘)和4名女子高尔夫传奇选手(朴世莉、索伦斯坦、罗蕾娜•奥查娅、朱莉•英科斯特(目前还活跃在赛场上))。21日，现役和退役选手各选出一人，以两人一组的方式展开18洞团队比杆赛。 根据球迷投票，与索伦斯坦搭档的朴城炫打出了高于标准杆2杆的74杆，获得了冠军。奥查娅-阿瑞雅组合和英科斯特-李旻智组合分别打出75杆76杆，朴世莉-汤普森组合打出81杆。 22日，4名现役选手展开了逐洞赛(每洞奖金由成绩最好的选手拿走奖金的比赛方式)。比赛在大雨中进行，到10号洞为止，4名选手每人至少赢下了1个球洞。不过，由于受台风影响，雨势变得更大，最后在10号洞结束比赛。冠军被赢得最多奖金(800万韩元)的李旻智获得。逐洞赛奖金1亿韩元作为帮助江原道山火灾民的善款捐出去了。 赛后，朴城炫再次提到了前一天与索伦斯坦同组进行比赛的经历。“虽然我不太会英语，但同组进行比赛，我们两人谈了很多。‘虽然挖起杆击球很没意思，但需要很多练习’的建议让我很有感触。” 为了21日当天过生日的朴城炫，前一天球迷们和索伦斯坦在11号洞一起唱了生日歌。朴城炫说：“原本就不太在意过生日，今年好像收到了人生最好的生日礼物。” 另外，策划此次大赛的朴世莉表示：“心情很激动，但身体有些跟不上。很久以前就梦想成真了。希望今后这一赛事能够继续下去。”

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