海外演出团参与，亚洲首个市中心街头艺术庆典亮相. September. 23, 2019 07:17. by 林熙允记者 imi@donga.com. 第23届果川庆典(海报，又称果川表演艺术节)将于26日至29日在京畿果川市一带举行。 今年的活动还吸引了来自法国、英国、西班牙、爱尔兰、瑞士、新加坡和加拿大的演出团参加，共分38个街道演出。主题是市中心的街头艺术。新上任的艺术导演(龙仁大学戏剧系教授)金钟锡表示：“以亚洲首个展示和发展街头艺术庆典的自豪感和自尊心为基础，正在准备新的飞跃。” 以果川为根据地成长起来的街头艺术团体“创作中心丹迪”和“艺术火花画廊”将负责开、闭幕式作品，引领大型街头演出。开幕演出《与月亮的约会》，有30多名果川市民经过事先研讨后参与演出。影片以童话的方式刻画了在梦想和现实的分裂中挫折和苦恼的人的形象。闭幕演出《路》是以死亡和人生为主题，结合韩国和欧洲的多种形象制作的祭祀烟花移动演出。与观众一起散步，装饰庆典的结局。在海外邀请作品方面，不能错过欧洲马戏团的热门作品—法国空中马戏团Cirque Rouages的《苏达德，思念》。演出通过站在不断晃动的两条钢丝上的四个人保持平衡，并完成空中秋千、走钢丝等超越人类极限的动作，展现富有诗意的抒情故事。 庆典理事长金钟川(果川市市长)表示：“将展示过去在果川看不到的新演出艺术，期待这次庆典能成为市民主导的庆典。”具体日程可以登录庆典网站进行确认。

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