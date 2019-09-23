特朗普：“最近3年里做得最好的是和金正恩的关系”. September. 23, 2019 07:17. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普把与朝鲜国务委员会委员长金正恩的关系视为自己就任后3年间的代表性外交成果，接连向朝鲜发出以“良好关系”打头的怀柔信息。 特朗普20日（当地时间）在白宫与澳大利亚总理斯科特•莫里森举行首脑会谈前接受记者的提问时表示：“我认为，至少最近3年在这个国家发生的最好的事情，是我和金正恩有着非常好的关系。”他还补充说：“这是值得肯定的事情”，“他的国家（朝鲜）具有巨大的潜力，金委员长也知道这一事实。” 特朗普在被问及与阿富汗塔利班领导人的和平谈判破裂时说：“我曾有意举行会谈。我真的相信会谈是好的。”他说：“即使说会谈不顺利也没关系。这时也能知道对方。不要忘记，就算会谈破裂，也有了解对方的收获。” 他在谈到朝鲜时还批评了过去的政府，称“美国在过去50年里从朝鲜那里一无所获，毫无关系。”他是在通过强调自己通过与朝鲜的对话改变了状况，以此作为外交功绩。但是，对于与朝鲜的谈判前景，他表现出了慎重的立场，称“既有可能好，也有可能不好”，“并不是说会进展顺利。”但他再次强调了朝鲜没有进行核试验的事实。 美国国务院针对最近朝鲜谈判代表、外务省巡回大使金明吉表示欢迎特朗普提及“新方法”一事，在回答媒体的提问时重申了原则性立场，即“只要确定时间和地点，就准备进行相关讨论”。外交消息灵通人士表示：“朝鲜外务省第一副相崔善姬和大使金明吉接连做出反应是值得关注的举动”，“朝方首先提到了9月末，因此最晚10月初朝美会面的可能性很大。”

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