美国特种侦察机再次在首都圈上空飞行. September. 23, 2019 07:17. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，美国的特种侦察机RC-135W于19日在首尔等首都圈上空展开了对北(朝鲜)监视飞行。此前，该侦察机在北韩暗示要重启北-美实务协商的16日，也曾出击过首尔附近的上空。21日，根据军用飞机追踪网站《Aircraft Spots》的介绍，一架RC-135W侦察机于19日进入西海上空，以距离地位约10公里的高度经过仁川、首尔和南杨州，飞到了春川附近。 被称为“铆钉接头(rivet joint)”的RC-135W通过先进的电子传感器，其主要任务是收集和分析通信•信号信息(SIGINT)。在停战线以南也可以掌握朝鲜全境导弹发射相关的电子信号和通信信息。从5月到最近，在北韩连续进行4种新型武器挑衅前后，RC-135系列侦察机飞到了韩国。因此，有观测认为，此次美国军方是不是也捕捉到了挑衅征兆。也有人观测说，这是美国对朝鲜发出的警告，即23日(当地时间)在美国纽约举行韩美首脑会谈之际，不要做出加剧紧张气氛的行为。

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