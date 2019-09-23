三星QLED电视拉开与竞争对手之间的差距，上半年销量超200万台. September. 23, 2019 07:17. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子22日表示，量子点发光二极管(QLED)电视的全球销量上半年(1~6月)超过200万台，与LG、索尼等有机发光二极管(OLED)电视(122万台)拉开了差距。三星电子和LG电子围绕被评价为最佳分辨率技术的"8K电视"展开激烈的攻防战,三星则强调了与竞争公司的超高差距。 据市场调查机构HIS Markit、三星电子等透露，今年上半年QLED电视共售出约200万台，与去年同期(87万台)相比增长了127%。相反，竞争产品OLED电视的整体销售量(122万台)与去年同期相比只增长了15%。 从2017年上市到今年上半年，QLED电视累计销量达到540万台。三星电子相关人士表示：“如果将QLED电视累计销售面积加在一起，将达到汝矣岛面积的2倍。预计下半年将销售300万台，今年内将顺利达成累计销售800万台的目标。” 三星电子计划，在75英寸以上的超大型电视机市场也继续实施超差战略。 据IHS Markit透露，在75英寸以上的超大型电视市场，三星电子的产品第二季度以53.9%的占有率继续霸占榜首位置。三星电子方面解释说：“QLED电视的总销量中，14%是75英寸以上，而OLED电视仅2%是70英寸以上。” 三星电子影像显示屏事业部副社长秋钟锡表示：“将进一步扩大包括8K在内的QLED电视市场，巩固公司在全球电视市场第一品牌的地位”，并强调称，“将持续进行给消费者带来新的价值的革新。”

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