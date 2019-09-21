接受调查的部长“与检察官的对话秀”，他还是先倾听舆论吧. September. 21, 2019 07:31. . 法务部长曹国昨天访问了议政府地方检察厅，与普通检察官们进行了“与检察官的对话”。曹部长计划以后也将巡回全国各地的检察厅，与检察官们见面。指挥、监督检察机关的法务部长，为改善检察机关制度和组织文化而听取现场意见，本身没有任何问题。但是这样的现场巡访和对话也有合适的时机和方法。在检察机关对围绕本人和家人的各种疑惑进行调查、举国上下一片哗然的情况下，曹部长亲自到一线检察厅与检察官会面，只能让人怀疑其意图。 曹部长的夫人东洋大学教授郑京心因涉嫌伪造女儿收到的东洋大学校长名义的表彰状而被起诉。女儿也就此接受了检方的调查。被指定为郑教授等人投资的私募基金的实际所有人的曹部长的堂侄曹范东，被法院签发了拘捕令。曹部长本人也涉嫌操控私募基金的运用报告等，不久将接受调查。这样的曹部长召集检察官们谈论检察改革，是对部长地位的滥用，是寡廉鲜耻的事情。 更何况，以新设高层公职人员犯罪调查处（简称公调处）、将部分案件的调查权移交给警方为内容的《检察改革法案》已被国会指定为“快速处理案”。检察机关的改革不再是法务部的任务，而是国会的任务。但在这个时候会见检察官们谈论检察改革，这可以解释为是针对指示对自己进行调查的检察首脑部和调查组的施压，是表示调查不当的抗议。与安静地指导访问一线检察厅的前任部长们不同，执意挂上“与检察官对话”的招牌召集普通检察官，也是为了让人联想起过去前总统卢武铉和检察官们见面的政治意图。 曹部长现在需要倾听的对象不是普通检察官，而是针对自己的舆论。超过3000名的教授参加了要求更换曹部长的《前现职大学教授时局宣言》。舆论调查结果也接连显示，曹部长的任命不合适。不管调查正在进行中的各种疑惑是否违法，曹部长已经没有资格担任高层公务员。这样的曹部长声称和检察官们对话而在全国进行“巡回秀”，令国民感到不爽。

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