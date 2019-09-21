“从未走过之路”上的领导人. September. 21, 2019 07:31. by 朴湧 parky@donga.com. 不久前，美国国内外接连出现了带有类似“2008年世界金融危机之后第一次”等定语的罕见大型事件。14日发生了无人机对沙特阿拉伯核心石油设施的攻击，两天后的16日，国际油价创下了2008年12月以来的最高值。谁能料到，数十架无人机的攻击会使约占世界5%的原油产量在一夜之间蒸发殆尽？再加上美中贸易战、香港反华示威、英国退出欧盟等，到处是雷区。 昔日充当“世界警察”、介入各国矛盾的美国总统说：“我们是世界上最大的能源生产国。我们不需要中东产原油和天然气”，犹豫是否进行军事介入，同样也是问题。以费用问题为由，对介入中东和驻扎在海外的美军感到厌烦的美国总统唐纳德·特朗普表示：“我们成了为中东服务的警察。太不像话了。”“没有美国的世界”的陌生阴影开始浮现。 美国本土的情况也类似。美国最大的汽车公司通用汽车自2007年以来时隔12年首次进入了罢工。克服金融危机后呈现上升趋势的世界汽车市场一蹶不振，劳资矛盾再次上演。通用汽车公司工会为了在市场放缓和电动车等技术变化中生存，预告将关闭在美国的4个工厂。 通用汽车的罢工充分说明了世界制造业放缓的现实。体现汽车产业动向的8月份世界汽车产业购买经理人指数（PMI）是2009年以后10年来的最低值。国际金融中心指出：“世界制造业景气正在萎缩至仅次于过去主要危机局面的水平。”如果勉强起到支撑作用的世界服务行业景气也出现萎缩趋势，景气停滞的争议将加剧，金融市场的不安感也会进一步加深。 美联储今年7月时隔10年零7个月再次下调基准利率，18日再度下调利率。这是为防止经济衰退而进行的一种第二次“预防注射”。特朗普对此并不满意，提出“负利率”，向美联储加大施压要求再次降息。美国的负利率是没有人走过的路。美联储内外人士担心，如果为提前防止经济衰退而将基准利率下调过低，在真正陷入衰退时，央行将缺乏“实弹”来化解危机。11年前金融危机时，美联储将利率从5%降至零。也就是说，当时货币政策的余力非常充足。现行基准利率为1.75∼2.00%，没有像金融危机时那样下调的余力。 到处闪烁的危机信号并不一定导致世界经济停滞及地缘危机。尽管如此，各国领导人在经济、安保、地缘危机交织的“复合危机”阴影中，必须走出一条从未走过的路。 韩国对美国的安保依赖度很高，中东产原油的进口也仅次于中国和日本。韩国拥有通过自由贸易成长起来的小规模开放经济结构，其他国家患“感冒”时患“肺炎”的可能性也很高。缜密分析危机因素并迅速做出应对的国家危机管理体系，必须比任何国家都要坚固。 就算如同一体地行动、准备对策也忙不过来的当下，用英语吵架、展开难看的气势争斗的国内外交安保领导人，如何让人相信并跟随呢？要想引导国民走从未走过的道路，首先应该从领导人开始确确实实地调整心态。

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