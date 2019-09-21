两年前经济达到顶峰......政府推出的政策反而使经济衰退. September. 21, 2019 07:30. by 周愛眞 jaj@donga.com. 据政府正式诊断，韩国经济在2017年9月达到顶峰后开始下滑。有人批评说，现政府执政后的2年前，在经济已经开始衰退的情况下，强行实施提高法人税和最低工资等给经济带来负担的政策，助长了经济衰退。 国家统计委员会20日召开经济统计分科委员会会议，分析了经济下滑的标准循环日，分析结果显示，2017年9月是最近景气(经济状况)的顶点。2013年3月景气达到谷底后，在54个月的历史最长期间一直呈上升趋势，直到2017年9月达到顶点之后才出现下滑。 统计委员会判断景气顶点的根据是，反映当前经济趋势的景气同行指数循环变动值在2017年3~5月和9月达到最高值101后出现下降。2017年第三季度(7~9月)国内生产总值(GDP)的增长率也同比增加3.8%，达到顶峰。 根据统计厅的分析，2013年3月景气低点之后内需开始恢复，同年第4季度开始世界经济增长势头和交易扩大等，景气改善趋势扩大。接着，韩国经济从2017年9月开始进入调整局面，2018年随着世界经济增长率放缓和美中贸易纷争加剧等外部环境的恶化，增长幅度开始缩小。 问题是，由于经济前景不明朗，有人担心此次衰退局面将持续历代最长的时间。过去最长的景气收缩期是1996年3月至1998年8月(29个月)。如果到明年2月为止经济持续不振，韩国经济将维持30个月以上的景气衰退趋势。

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