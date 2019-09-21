有关人类最高发明书籍的所有历史. September. 21, 2019 07:30. by 金起允记者 pep@donga.com. 这本书用一句话说可以被叫做“书的物种起源”。从书前的书籍开始，到“纸质书籍的时代已经结束”的死亡宣告下达的今天，这本书也记录了书的变迁。人类制造的低级纸张成为创造人类特色的最高发明，其进化过程充满了趣味。 作者曾在《金融时报》、《赫芬顿邮报》等刊物上发表有关符号学、标点符号的文章，集中于书的硬件。纸张与活字、印刷、出版、装订技术相结合，成为优秀的记录物。纸质书籍成了“科学和技术的最前沿的产物”。 这本书的历史可以定格为2000年。直到今天书的主材料—纸张被制作出来为止，经历了古代埃及纸莎草和羊皮纸。文字的出现和印刷术的发明，奠定了知识生产的基础。加上设计•插画技术，成就了今天我们想起的书的外形形象。 在具备的外形上往其内填满灵魂也是人类的责任。作家(耍笔杆子的人)、修士、发明家、印刷工匠等“出版人”每次都是经过无数次的思考才创作出书，引领变迁。因此，翻阅书籍的历史，也是对人类历史的回顾。 书在很长的一段时间里，为了让更多的人读懂，给出了自己的答案。作者叙述道：“书呈长方形的原因是牛、山羊、绵羊的皮呈长方形；制作成便于操作的适当大小，这是因为今天人们喜欢这种大小的书。” 这本书本身包含着书这种东西的外形进化，因此书的质感、设计也很特别。说到《爱书家》，甚至让人产生了收藏欲望。封面上原封不动地露出纸板，标题用白箔，副标题用黑色丝网印刷。就像建筑物的设计图一样，封面上还忠实地写着“书头”“封面补讲材料”“书背”“出版社标志”等名称。丰富的视觉资料也让页面流畅翻转。 书中后半部分刊登的“书尾题署(Colophon)”也是一大卖点。作者说：“要想自然地结束这本书，通常都会在这里写结尾。但是，在印刷术初露端倪的初期，读者最后看到的还是书尾题署。”意味着书后面一个位置面的书尾题署是过去印刷业者详细记录公司名称、公司纹章、发行场所等的页面。 “书是印刷在没有酸成分的中性纸上，以636×900毫米规格的纸张，每平方米90克的重量，在京畿高阳市印刷所生产的，SM新SinMyungJo体，10.3点。以口袋书风格的八开版，制定了任何人都可以轻松购买的价格。” 虽然字里行间关于“书中之书”的说明，用最近的话来说，有点近似于“TMI(Too Much Information•无需了解的信息)”，但读起来却始终让人面带微笑。正如看刚出生的孩子的出生记录排行榜那样，让人感受到一股火热的生命力。

한국어