连“名帅”希丁克都撑不住的中国足球. September. 21, 2019 07:31. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 胡斯•希丁克(73岁•荷兰•照片)教练的中国舞台挑战以失败告终。 中国《新华社》20日报道称，“中国足协20日决定，将希丁克从国奥队(现22岁以下国家队)帅位上换下，并由前女足主教练郝伟暂代执教。” 在2002年韩日世界杯上率领韩国队闯入四强后，“名帅”希丁克先后执教过澳大利亚、俄罗斯和荷兰国家队，并于去年9月成为中国国奥队主教练，以备战2020年东京奥运会。当时中国足协与希丁克签订了一份为期三年的合同，并表示“相信希丁克教练的领导能推动中国足球的发展”。据悉，希丁克的年薪为400万欧元(约52.6亿韩元)。 不过，希丁克与中国足协的摩擦、糟糕的成绩，让他的合同无法顺利完成。中国足协认为“希丁克教练的奥运会预选赛准备效率不高”。据中国媒体报道，中国足协认为希丁克在观察和启用在中超联赛中表现出色的潜力球员方面存在疏忽。希丁克做出触及中国自尊心的发言也是导致双方不和的原因之一。希丁克曾直言不讳地说：“中国选手的技术和体能都不好。以这样的水平，很难进入奥运会。” 在这种情况下，中国国奥队的成绩也不理想。继6月在巴西举行的土伦杯上1胜3负战绩不佳后，8日在主场举行的热身赛上又以0比2完败于韩裔主教练朴恒绪率领的越南22岁以下国家队。

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