MLB国家联盟赛扬奖去向仍不明朗. September. 20, 2019 08:20. by 金培中 wanted@donga.com. 与贾斯汀•伯兰德(36岁•休斯敦太空人)占据一枝独秀局面的美国职棒大联盟(MLB)美国联盟(AL)不同，国家联盟(NL)赛扬奖(Cy Young Award)的去向依然扑朔迷离。 就在不久前，NL还处于“韩国怪物”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇)、雅各布•迪格伦(31岁•纽约大都会)和马克斯•舒尔泽(35岁•华盛顿国民)三足鼎立的格局。但是随着常规赛临近结束，即使一场比赛成绩不佳，也会在竞争中被淘汰。 舒尔泽似乎会成为第一个被淘汰的人。在19日与圣路易斯队的比赛中首发出场的舒尔泽在6又3分之2局内被对方击出7个被安打(2个被本垒打)、11个脱三振，失5分，遭遇本赛季个人第7败(10胜)。 截止到第7局2人出局，舒尔泽仅失掉2分，表现比较出色，但他此后接连遭到2垒打、安打，追加失分后被替补出场的马特•维特斯(33岁)击出2分本垒打。在前一天进行的赛扬奖模拟投票中，获得42名记者团中23人的第一顺位(每张5分)选票，以165分的总分排在第一位的舒尔泽当天成为失败投手，再加上平均责任失分上升到2.81，事实上已在赛扬奖竞争中被淘汰出局。MLB.com评价道：“虽然最近一个月内展现出最佳面貌，在制造11个脱三振的同时没有送出一个四坏球上垒，但因为本场第7局的溃败一下子崩塌了。” 现在剩下的选手实际上只有柳贤振和迪格伦。截止到19日，柳贤振不仅占据MLB全体排名第一的平均责任失分(2.35)，而且在胜场数(12胜)上也比迪格伦强。迪格伦目前还未取得10胜，而且(9胜)的平均责任失分也仅为2.61，落后于柳贤振。 但这并不意味着柳贤振确实处于领先位置。有评价称，在面对击球手能轻松投出时速达160公里强速球的迪格伦，本赛季共消化190局(NL第5位)，有望突破200局，而且三振数量也多达239个(第1位)，更适合赢得赛扬奖。如果去掉平均责任失分这一项，柳贤振的投球局数为168又三分之二局(第19位)，三振数为148个(第25位)，成绩并不突出。 在15日进行的先发对决中，两人均以7局无失分的成绩完成好投，不分上下。从轮换出场顺序上看，柳贤振和迪格伦可以分别再出场2次。接下来的比赛，两人都要全力证明自己能否得到赛扬奖。

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