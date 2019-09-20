时隔33年后浮出水面的华城凶杀案嫌疑人，在真相的法庭上没有公诉时效. September. 20, 2019 08:20. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “华城连环杀人案”的有力嫌疑人身份时隔33年终于浮出水面。经过警方的耐心调查，终于查明，来自3件受害人遗物的DNA与目前正在服刑的一名无期徒刑囚犯一致。警方还在对其他受害者遗物中的DNA进行比对。 在从1986年9月起的4年零7个月里，共发生了10起华城连环杀人案，除了1988年9月杀害朴姓少女的尹某以外，没有抓获其他罪犯。调查和搜查共投入了205万人，2.1万多人接受了调查，但由于没有收获，遗留成为长期未结案案件。但随着警方的不懈努力和调查方法的发展，终于查明了事实上曾陷入迷宫的犯罪。虽然还没最终确定，而且公诉时效已过无法处罚，但有幸还能对受害者和遗属们的痛苦带来一点点的安慰。 我们周围还有很多长期未结案案件。各地方警察厅的未结案案件专班正在调查的杀人案件就达260多件。1991年大邱“青蛙少年失踪事件”在时隔11年后的2002年发现了遗骸，但犯人仍然没有被抓获。1991年1月李亨浩（音译）被诱拐杀害事件、1999年5月荒山恐怖袭击中死亡的6岁金泰完（音译）事件等也是如此。 2012年5月，美国纽约警方表示，时隔33年后逮捕了杀害1979年5月25日失踪儿童伊顿·佩茨（当时6岁）的罪犯佩德罗·埃尔南德斯。这一事件让美国人心有余悸，甚至将佩茨失踪的日子定为“失踪儿童日”，但调查并没有取得重大进展。但是，靠着没有对犯人随口的的牢骚疏忽不听的居民申报和没有放松调查之弦的警察的执著，终于抓获了犯罪嫌疑人。 受到伤害已经很冤枉了，却连是谁、为什么犯下罪行也不知道，遗属们只能带着痛苦活着，他们的痛苦是难以想象的。曾是“青蛙少年”遗属代表的禹钟佑（音译）在2011年发起“废除反人伦犯罪公诉时效”的敦促运动时呼吁：“只要告诉我为什么一定要杀死小孩子，哪怕就这一事实，也能给予5000万韩元的悬赏金。”金泰完事件一度成为废除杀人罪公诉时效的契机，但该案件仅差了半个月未能适用。不存在完美的犯罪。就算废除公诉时效没有被追溯适用，不能把罪犯送上刑事法庭，也要一查到底，送上事实的法庭。

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