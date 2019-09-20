明太鱼何时能回来？. September. 20, 2019 08:20. . 韩国人在20世纪里吃的最多的鱼是什么？东部海域的明太鱼和西部海域的黄花鱼。虽然每家每户各有不同，但这次中秋祭祀上可能都准备了明太鱼和黄花鱼。明太鱼是以鱼干、黄太或者煎鱼的形式上桌。黄花鱼则是或烤或炖吧。自古以来，祭祀桌上主要放的是当地容易买到的鱼。明太鱼和黄花鱼就是那么常见的鱼。但是，明太鱼从我们的大海中突然消失，又是什么原因呢？ 某一天，笔者在调查东海岸的渔业文化时，与修补渔网的六七十岁的渔民们进行了交谈。以前，当被问及捕得最多的是什么鱼时，渔民们异口同声地说是明太鱼。“那时候，因为明太鱼，荒山上都没有葛藤。每个村子都有晒明太鱼的晒鱼场，因为没有像现在一样的尼龙绳，都穿在葛藤上晒干。就在上世纪50年代，每个港口还都布满了捕捞明太鱼的帆船。从高城、束草到三陟，海边的人们全都靠明太鱼生存。南北分裂之前，1、2月份乘帆船从三陟到咸镜道去捕捞明太鱼。”一艘汽船上坐了七八个人，每人都带着自己的两幅网。采取的是各人网住多少就带走多少的方式。”渔民们不停地述说着关于明太鱼的回忆。 当记者问到，原来抓到那么多的明太鱼为何消失时，他们争先恐后地发表了各自的看法。驾驶海女工作船的李某说：“上世纪七八十年代，比起明太鱼来，捕获的明太鱼幼苗更多。当时，我还以为是其他种类的鱼。因为狂捞滥捕明太鱼幼苗，明太鱼绝种了。”挂网渔船船主朴某则认为，水温上升是首要原因。从事章鱼笼箱养殖的李某说，这是中国渔船在朝鲜海域进行“一扫光”捕捞造成的。 实际上，水产业界认为，明太鱼消失的原因是滥捕鱼苗和水温上升等综合因素。据国立水产科学院透露，20世纪80年代每年捕获明太鱼10万吨以上，但从90年代开始急剧减少到1万吨左右。2000年代更加严重，2005年为25吨，2008年正式捕鱼量为零。过去说“明太鱼被狗叼走了也不管”，但现在“明太鱼一干而净了”的话成了现实。对此，国立水产科学院制作了“每条活明太鱼最高支付50万韩元”的悬赏海报，以确保受精卵。经过刻苦努力，2016年10月，我国在世界上首次成功完全养殖明太鱼。由此，近年来对明太鱼苗进行了放流。尽管如此，东海海域能不能再次看到充满明太鱼，仍是未知数。水产资源一旦被破坏，恢复它需要刻苦的努力和时间。 “内脏是明太鱼子酱，籽儿是明太鱼籽 / 用腮做成的鱼腮酱 / 鱼眼珠烤来下酒 / 鱼肉用来煮汤喝 / 什么都舍不得丢的是明太。”就像歌词所说，明太鱼什么都不丢掉，让我们翘首期盼明太鱼的回归吧。

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