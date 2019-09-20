美联储时隔两个月再次下调0.25%的利率，韩国银行下月有可能下调利率. September. 20, 2019 08:20. by 金紫炫记者/纽约=朴龙 常驻记者 zion37@donga.com,parky@donga.com. 当地时间18日，美国联邦储备委员会(Fed•美联储)时隔两个月把政策利率下调了0.25个百分点。分析人士认为，随着美联储继7月后连续两次下调利率，韩国银行10月份再次下调利率的可能性增大。 美联储当天召开联邦公开市场委员会(FOMC)例会，将政策利率从2.00∼2.25%下调0.25个百分点至1.75∼2.00%。美联储主席杰罗姆•鲍威尔在当天会议结束后举行的记者招待会上解释了下调利率的背景，他说：“考虑到了较低的通货膨胀压力和全球发展状况的含义。”他强调，这是针对美国经济不确定性和潜在下行风险的保险性措施。 美联储没有就进一步降息发出明确信号，但并未关闭这一可能性。鲍威尔说：“我们将采取适当行动，以维持(经济)扩张。因为经济恶化，可能需要更攻击性的下调利率。”但美国总统特朗普当天表示，利率下调不够充分，并强烈指责说：“鲍威尔和美联储再次失败。没有胆量，没有感觉，没有前途。可怕的沟通者。” 美联储此次降息后，韩国和美国的基准利率差距将从原来的0.75%缩小到0.50%。随着资本外流的忧虑降低，韩国银行今后再次下调利率的可能性增大。 韩国银行总裁李柱烈(音)19日在上班路上对美联储的降息评价称：“这是符合预期的结果。这减轻了其他国家的货币政策运用负担。”对于美联储进一步下调利率的可能性，李总裁认为：“美联储已经表示将采取适当措施维持经济扩张势头，因此我认为不会关闭进一步下调利率的余地。” 市场人士认为，韩国银行10月降息已成定局。他们认为，不仅物价上涨率已经进入负数，而且内外不利因素不断积累，国内企业业绩下滑加剧，从紧的货币政策势在必行。部分人预测，如果国内经济持续不振，长期来看有可能进入0%~1%的利率。目前，我国基准利率为1.50%，只要再降息一次，就会达到历史最低水平1.25%。 但是，低利率的副作用也非常严重，因此很多人预测韩国银行会慎重判断。家庭贷款规模扩大，以首尔地区为中心，公寓价格持续上涨等对金融不均衡的担忧增大也是下调利率的负担因素。 信荣证券研究中心负责人金学均(音)预测说：“虽然认为因企业业绩放缓等原因有必要下调利率，但从长远来看，走到目前为止从未有过的最低利率之路不得不慎重。” 随着美联储下调利率，世界各国的央行也在权衡利率调整。香港19日将基准利率下调0.25个百分点至2.25%，日本银行决定维持政策利率-0.1%不变。

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