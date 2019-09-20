文在寅将于23日在纽约与特朗普举行首脑会谈. September. 20, 2019 08:20. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统和美国总统特朗普将于23日（当地时间）在美国纽约举行首脑会谈。这将是文在寅总统就任后举行的第九次韩美首脑会谈，预计两国首脑将就朝鲜无核化谈判等问题进行讨论。 总统和平企划秘书崔钟健（音译）19日表示：“文总统将通过韩美首脑会谈，就实现韩半岛完全无核化和持久和平的合作方案进行磋商”，“还将就进一步巩固韩美同盟的多种方案和地区悬案进行讨论。”不仅是无核化问题，驻韩美军防卫费分摊额、《韩日军事情报保护协定》等也将成为此次首脑会谈的议题。青瓦台计划通过6月后时隔3个月举行的韩美首脑会谈，致力于消除对韩美同盟裂痕的忧虑。 但备受关注的韩日首脑会谈预计此次也不会举行。在纽约举行的联合国大会上，除文在寅总统和特朗普总统外，日本首相安倍晋三也将出席。青瓦台相关人士表示：“安倍首相的到达、出发日程与我们不同”，“据我所知，（韩日）两国首脑在同一空间的时间几乎不重合。”

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