秋夜百万大庆典，“除了烟花秀，还有很多好看的有趣的”. September. 20, 2019 08:20. by 李雪 snow@donga.com. 今年迎来第17届的“与韩华一起的首尔世界烟花庆典2019”将于10月5日下午1~9时在首尔汝矣岛汉江公园举行。每年聚集100万人的该庆典成为了国内代表性的秋季庆典。虽然人们很容易想到烟花表演，但是与庆典一起进行的文化展示及活动也非常充实。 10月1日至5日，在汝矣岛汉江公园将举行设计周艺术企划展“烟花艺术展”。国内外艺术家将在把庆典标志形象化的雕塑上展示作品。作品记录了烟花迸发的欢喜瞬间。全部作品分三个区域组成。展示动态艺术、图像、插图的“ENJOY区”，展示动画、电影画面等各种影像的“FUN区”，艺术家和弘益大学、国民大学学生们表演的“Experience区”。 参与作家包括首尔大学美术学院教授金京善、弘益大学教授克里斯•罗、巴奇、金英娜、涩琪和敏、伊普罗尼、朴妍珠、李宰民、赵奎亨、蔡秉禄、田智勋、杰克•萨赫、博扬、柳雅冷、杰布、托米•李等。 附加活动有“ARTIST TALK”，将在3~5日下午4时向观众介绍杰克•萨赫、巴奇、博扬等人的参与契机，及参赛作品的意义、日常生活等，并进行沟通。另外，还将安排现场彩绘时间，届时观众可以亲眼看到杰布和博扬在作品上进行彩绘的样子。 此外，还将举行通过大型发光二极管(LED)完成任务或以造型物为背景拍照上传到社交网络服务(SNS)上，提供纪念品、零食等的活动。 在正式活动烟花秀上，从下午7时20分开始到8时40分为止，预计将有10万多发烟花点缀秋天的天空。

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