特朗普在博尔顿离开的空位上投入“团队成员”，巩固蓬佩奥对朝谈判“单一领衔”. September. 20, 2019 08:20. by 韩基宰记者、常驻华盛顿记者李正恩、文炳基记者 oldsport@donga.com. 在外交安保领域名不见经传的前任美国国务院负责人质问题的总统特使罗伯特·奥布赖恩，18日（当地时间）被任命为总统国家安全事务助理。韩美两国认为，美国国务卿迈克·蓬佩奥将更加主导朝鲜核问题。新任助理奥布赖恩是所谓“蓬佩奥战团”的一员，大多数人认为，他与和蓬佩奥处处磕磕碰碰的前助理约翰·博尔顿不同，擅长“团队合作”。 律师出身的奥布赖恩曾于2005年作为美方代表团成员参加联合国大会，2012年担任共和党总统候选人米特·罗姆尼的外交安保事务助理，但从未直接处理过美国政府的对朝政策。虽然曾在特朗普政府里处理过人质问题，但他去年5月担任人质问题特使的任命，是在朝鲜释放3名扣留的美国人之后宣布的。由此可见，他参与此事的可能性很小。韩国外交当局也评价称：“基本上不是（在外交安保领域）很出名的人。据我所知，他没有正经负责过（朝鲜问题）。” 因此有分析认为，蓬佩奥主导的国务院对朝政策的影响力将比以前更强。“民主守护财团”（FDD）首席研究员大卫·麦克斯威尔表示：“对朝谈判已经由蓬佩奥国务卿和对朝政策特别代表斯蒂芬·比根主导进行”，“（今后）这两人的影响力反而会更大”。如果比根像一些人预测的那样，在保留朝核首席代表一职的情况下晋升为副国务卿，那么由国务院主导对朝政策的趋势将变得更加强烈。 奥布赖恩曾于2005年在联合国与博尔顿一起共事，并在两年前的某专栏中称博尔顿为“具有强大内功的外交官和爱国者”，关系非常友好。与此同时，也有人说，他与国务院高层人士关系亲密，以至于蓬佩奥在任命过程中曾强烈推荐，因此更适合发挥协调作用，而不是展现自己。因此，当地媒体预测，他不仅在对朝鲜政策上，在特朗普政府的其他外交安保政策上，预计也将大体上“低调行事”。 奥布莱恩与被称为“超级鹰派”的博尔顿前助理倾向相反，青瓦台对他的出现流露出期待，希望韩美安保司令塔之间的沟通能够更加顺畅。有预测称，不仅是朝核问题，在即将重启的韩美防卫费分摊额磋商上，也有可能进行更合理的对话。青瓦台发言人高旻廷就奥布莱恩出任助理一事表示：“希望今后韩美间的沟通能够像现在一样顺畅。”青瓦台国家安保室长郑义溶将在下周的联合国大会期间首次与对等人物奥布赖恩助理会面。

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