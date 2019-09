戏剧《Let Them Eat Money》登陆韩国. September. 19, 2019 07:20. by 金起允记者 pep@donga.com. “让他们吃钱(Let Them Eat Money)!” 为创作一部关于人类未来的戏剧,“德意志剧院(DT)”和洪堡论坛举办了研讨会。与会者围绕“人类的未来粮食”这一主题进行讨论,并分别谈了对金钱、粮食贸易和经济危机的看法。人类真正咀嚼和品尝,摄取营养的粮食本质早已被遗忘。对此,一位参加者露出不悦的神色。 “说到钱,它能全部解决问题吗?那你们还不吃钱呢!”作品的名字,也是剧中抵抗团体的名字“让他们吃钱”就这样诞生了。 经过专家、市民的讨论,完成剧本的戏剧《Let Them Eat Money》来到了韩国。欧洲最佳制作剧场—德意志剧院和洪堡论坛历时两年精心打造。18日,执导该作品的安德烈斯•拜尔(60岁)在首尔江南区LG艺术中心举行的座谈会上表示:“准备过程是讨论的延续。虽然不同时代、不同阶层脑海中浮现的未来不同,但面对威胁,人类需要思考生存问题,这一点大家都有同感。” 作品描绘的未来是到2028年。这既让人产生听起来似乎是那么回事,又产生“唉,恐怕不至于”的疑虑。伊万卡•特朗普2020年当选美国总统,加利福尼亚宣布独立。2022年干旱和内战导致100万名伊朗难民、欧洲海域人工岛建设等所有想法都在讨论中提出。 剧中在给观众带来想象未来的乐趣的同时,也抛出了让我们回顾我们现在面貌的沉重话题。不仅仅是“乌托邦”。拜尔解释说:“从表现今后发展机会的角度来看,有些观点是乌托邦的。至少人类应该避免像‘碰撞试验用人体模型’一样重复犯同样的错误。” 避免了似乎列举地球上所有问题的古板。舞台上铺了盐,既代表人类、生命的本质,又代表荒废、破坏。就像描述未来社会的电影一样,演员们还吊着钢丝在空中表演。随着演员的现场直播在后面的屏幕上进行转播,市民们的留言也被放出来,现代的装置得到广泛运用。 戏到台外才完成。结束海外演出的2020、2021年中,专家们将再次在讨论会上聚集一堂。“所以我们应该准备什么样的未来(Which Future)?”20、21日。首尔LG艺术中心。票价为4万~8万韩元。

