黄喜灿欧冠首秀奉献1个进球2次助攻，助球队大胜对手. September. 19, 2019 07:20. by 李元洪 bluesky@donga.com. 这是一场强有力的欧冠首秀。 绰号“黄牛”的黄喜灿(23岁•萨尔茨堡)在“梦想的舞台”欧洲足球联盟(UEFA)冠军联赛(UCL)的首秀比赛中吸引了顶级俱乐部球探们的关注。 18日，在奥地利萨尔茨堡红牛竞技场举行的2019~2020欧冠联赛E组第1轮比赛中，黄喜灿攻入1球，并奉献2次助攻。 和埃林•哈兰德一起出任双前锋的黄喜灿在上半场第36分钟接到队友从后方传来的长传，直接飞奔向前。突破对方防线的黄喜灿看到门将出来后，用脚尖冷静地触球。这是一个在奔跑动作中只转向的简洁的射门。皮球窜入对方球门右下角。凭借这个进球，黄喜灿成为历代在欧冠联赛中进球第二年轻的韩国选手。最年轻记录由2014年对阵哥本哈根时进球的孙兴慜(当时22岁•勒沃库森)保持。作为韩国选手，黄喜灿是第一个在欧冠联赛正赛首秀中就能斩获进球的韩国球员。 另外，黄喜灿在上半场第34分钟和第45分钟连续助攻哈兰德攻入两粒进球。哈兰德当天上演帽子戏法。萨尔茨堡队最终以6比2大胜对手。赛后著名足球网站Whoscored.com给黄喜灿打了全场最高分10分。这一评分高于攻入3球的哈兰德(9.5分)。 黄喜灿的优点突破能力十分突出。黄喜灿最近还作为右边卫参加了由保罗•本托率领的韩国国家足球队的2022年世界杯预选赛比赛。虽然这是为了利用黄喜灿的突破力攻击对方边路，但是防守压力大的边后卫位置不大适合黄喜灿。也有很多意见认为应该让黄喜灿重新担任前锋。但是目前国家队的首发双前锋组合是孙兴慜(托特纳姆热刺队)和黄义助(27岁•波尔多队)。对于黄喜灿来说，竞争并不是一件容易的事情。但如果黄喜灿担任前锋持续发挥出色的话，那么本托主教练的构想也有可能会发生变化。 黄喜灿已经受到了顶级俱乐部球探的关注。据悉，当天共有50名球探来到现场观战。他们是来自巴塞罗那(西班牙)、尤文图斯(意大利)、曼城•曼联(以上英格兰)、多特蒙德(德国)等顶级俱乐部的球探。随着今后的出色表现，他也有望实现向顶级俱乐部的飞跃。 另外，被称为“韩国足球的未来”的李康仁(西班牙瓦伦西亚)当天在H组与切尔西(英格兰)的比赛中，在下半场第45分钟替补出场，在球场上奔跑了约5分钟，成为韩国球员中首次参加欧冠联赛正赛年龄最小的球员(18岁零6个月)。之前的纪录是去年郑优营(拜仁慕尼黑)创下的19岁。这也是瓦伦西亚队最年轻的外籍球员(欧冠联赛)出道纪录。 瓦伦西亚新任主帅阿尔贝特•塞拉德斯用李康仁替换前锋罗德里戈•莫雷诺上场。在之前的主教练体制下，李康仁主要出任右前卫，但今天他出任的是中前场进攻型中场。这个位置可以减轻李康仁的防守压力，并且可以发挥他的进攻天赋。如果主教练塞拉德斯继续用李康仁担任这个位置，那么对于李康仁来说，这无疑是一个寻找更适合自己角色的机会。最终瓦伦西亚客场1比0爆冷战胜切尔西。

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