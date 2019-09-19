“9·19宣言”发表1周年，无核化一再推迟，南北没有和平的真相. September. 19, 2019 07:20. . 今天是文在寅总统访问平壤，与朝鲜国务委员会委员长金正恩举行首脑会谈，就“9·19共同宣言”达成协议的一周年。金正恩委员长表示，“将努力使朝鲜半岛成为没有核武器、没有核威胁的和平之地”，亲口表明了无核化决心，并承诺年内回访首尔。在15万名平壤市民面前，文在寅总统提议“清算过去70年的敌对，迈出和平的大步”。当时看到两位首脑的行动，对韩半岛和平的转机的期待达到了高潮，但无核化却迷失了方向，韩朝关系再次冷淡。独立举行的9·19纪念活动和青瓦台的沉默体现了南北关系的现状。 一年来，韩朝首脑在无核化、军事、经济、离散家庭、文化体育等5个领域几乎没有取得实质性进展。朝鲜不仅没有实现无核化，也没有履行永久废弃东仓里导弹发射场的承诺，也没有参加讨论金刚山离散家属会面所复原和视频会面等的红十字会会谈。根据附属协议书“9·19南北军事部门协议”，韩朝采取了其中提到的非军事区监视哨所示范撤离、板门店共同警备区非军事化等部分后续措施。但是，朝鲜仅今年就进行了10次对韩攻击用导弹试射挑衅，正面违反了停止一切敌对行为的协议。相反，由于在军事分界线10∼40公里以内设立禁飞区域，预防朝鲜突袭的空中侦察受到制约，韩国的警戒态势变得更为脆弱。 继2000年“6·15宣言”和2007年“10·4宣言”之后，去年“4·27宣言”“9·19宣言”等南北首脑间协议停留在宣言上，是因为朝鲜从未有诚意地证明过无核化意志。一年前，青瓦台评价称：“两位首脑超越了持续了65年的韩半岛停战状态，宣布了实质性的终战。”但是，只要无核化进程没有进展，韩朝关系的改善就不可能成为走向和平的迂回道路，这一点不言自明。韩国政府应该摒弃任期内取得政治成果的对朝急躁情绪，持之以恒地坚持无核化原则。只有这样才能实现韩朝关系无法逆转的进展。

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