芬兰的国民画. September. 19, 2019 07:20. . 两个男孩正在用担架抬走受伤的天使。也许是眼睛受伤了，天使的双眼缠着绷带，翅膀上流着血。前面的少年就像葬礼服装一样，从头到脚都是黑色的，后面的少年表情严肃地凝视着画面外的观众。不知是不是因为情况不佳，少年们的表情很阴沉，周围风景很阴沉。天使到底为什么受伤了，他们在去往哪里呢？ 芬兰画家胡戈·辛贝里所画的这幅画引起了许多好奇，但没有正确答案。画家以对画作概不说明而闻名。只要有人问，他都答称，每个人都可以按照自己的方式来解释图画。但还是可以进行一些类比。这幅画的背景是至今还存在的赫尔辛基动物园公园和附近的河边。当时，该公园是工人阶层爱去常去的地方，里面有养老院、医院、为视觉残疾少女设立的学校和宿舍等许多慈善机构。那么他们应该是在前往医院治疗天使的路上。 远远望去，山上的雪还没有融化，空旷的原野上还开着星星点点的春花。天使在疼痛中手里攥着一团白色的雪白花。春天盛开的这朵小花象征着治愈、复活和希望。在画这幅画之前，画家也是患了水膜炎，在医院度过了数月，因此，手握希望之花的天使可能投射的是与病魔作斗争的画家自己。 天使本来就是神与人的中间人，在美术中一直被描绘成完美而灵性的存在。不过，辛贝里的天使与受伤、流血、懦弱的人类太像了。所以更加亲切。难道是因为其中包含着帮助弱者的博爱主义、芬兰的自然风景、治愈和希望的信息、多种解释的可能性等吗？2006年，这幅画被评为幸福指数最高的国家芬兰人最爱的“国民画”。

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