李在镕访问沙特，与穆罕默德·本·萨勒曼王储举行会谈. September. 19, 2019 07:21. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 正在沙特阿拉伯访问的三星电子副会长李在镕17日（当地时间）会见了沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼。这距离今年6月在首尔举行会谈仅隔3个月。 据沙特阿拉伯国家通讯社沙通社当天报道，李在镕和穆罕默德就技术、建设、能源、智慧城市等相关投资进行了讨论。另据沙通社报道，双方还就沙特阿拉伯与三星合作的各种项目机会进行了对话。 穆罕默德代替高龄的父亲，事实上是统治沙特阿拉伯的实权王储。沙特在2016年为了摆脱以石油为中心的经济结构，激活民间经济，发表了《展望2030》，引领大规模建设及信息技术事业。 穆罕默德6月访韩时，也表现出了和李在镕紧密的合作关系。李在镕与国内五大集团首脑们一起，作为三星迎宾馆的承志园招待穆罕默德，并进行了茶叙。茶叙后，李在镕和穆罕默德还进行了一个小时左右的交谈。据悉，李在镕在与穆罕默德的接连会面中，集中讨论了在实现“沙特展望2030”时第5代（5G）移动通信基础设施、智能城市建设等三星可以合作的事项。 李在镕14日启程前往沙特阿拉伯，参观了三星物产在当地的地铁施工现场，鼓励了中秋连休期间仍埋头于业务的职员。 李在镕2月份先后在阿联酋和韩国与阿联酋的阿布扎比王储谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿尔纳赫扬进行了会谈，正在扩大中东步伐。

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