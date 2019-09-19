“我的军队”“我的支持层”，特朗普无法阻挡的对“My”的偏爱. September. 19, 2019 07:21. by 鄭美京 mickey@donga.com. 美国总统唐纳德•特朗普对“my(我的)”一词的偏爱引发了政治私有化的争议。据《华盛顿邮报》16日报道，特朗普习惯用亲近的表达方式给信任的部下贴上“我的”的代名词。他称呼主管对华贸易谈判的白宫贸易和制造业政策局局长彼得•纳瓦罗为“我的彼得”，称呼负责移民政策的白宫高级政策顾问史蒂夫•米勒为“我的史蒂夫”。 除此之外，还有“我的军队”“我的部长们”“我的将军们”“我的农民们”等无数个我的。他甚至称呼埃及总统阿卜杜勒•法塔赫•塞西为“我亲爱的独裁者”，称一名黑人政治家为“我的黑人”，脱离政治礼仪的事例也不少。特朗普总统最爱说的一句话是“我的支持层(my base)”。 属于“我的”集团的政客们为了不被排除在外，拼命地实现特朗普总统的政策。可以说，“我的”魔法具有私有化的力量，使特朗普总统可以任意摆弄政治。 前任总统们也像特朗普总统一样经常使用代名词。专家们指出：“如果说前任总统们为了国家和谐经常使用‘我们的(our)’，那么拥有强烈占有欲的特朗普总统则挑选忠于自己的人士，授予‘我的’这一‘荣誉’。”

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