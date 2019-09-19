《9·19南北军事协议》签署一年. September. 19, 2019 07:21. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国军方18日表示，签署已一年的《9·19南北军事协议》为缓和南北军事紧张局面和建立信任作出了实质性贡献。韩朝协议的“地面、海上、空中缓冲区”的停止相互敌对措施正在履行中，通过陆海空有线和无线通信网阻止第三国非法作业、最前方地区患者的护送、台风灾害信息的交换等，也几乎每天都在进行。韩国军方自我评估称，《9·19军事协议》为韩半岛的完全无核化、引领实现持久和平、发展南北关系奠定了基础。 但很多人对此批评说，这是无视现实的“自吹自擂”。去年“9·19平壤南北首脑会谈”时韩国国防部长官宋永武和人民武力相卢光哲签署的9·19协议由6个条款22项组成。《4·27板门店宣言》中提及了为非军事区的非军事化、建立西部海域和平水域、定期举行军事当局会谈的后续措施等。 但到目前为止，除非军事区内最前方监视哨所示范撤离（11个）和禁止地面、海上、空中缓冲区内的敌对行为外，由于朝鲜的不合作态度，寸步难行。 板门店共同警备区的共同执勤及自由往来，也随着朝鲜坚持排除管辖共同警备区的联合国军司令部而毫无进展。共同发掘“箭头高地”战役死者（遗骸）、设定西部海域“北方界线”一带和平水域、设置军方间直通电话等，朝鲜也没有响应，处于原地踏步状态。相反，朝鲜从5月起到最近为止，先后10次发射KN-23、KN-25等新型短程弹道导弹等“四种用于打击南韩的新型武器”，加剧了局势紧张。朝鲜国务委员会委员长金正恩在参观新型武器发射时，甚至露骨地威胁韩国当局说这是“来自平壤的警告”。 占据主流的观点认为，这种态度正面违反了《9·19军事协议》第一条（南北决定全面停止包括地面、海上、空中在内的所有空间成为军事紧张和冲突根源的对对方的一切敌对行动）。 但韩国政府和军方坚持认为，虽然朝鲜的挑衅行为违背了协议精神，但并没有违反协议。军方消息人士表示：“韩国政府和军方不仅没有批评朝鲜把‘9·19协议’变成一纸空文的做法，反而缩小或包庇这种威胁，这种态度给朝鲜提供了更大胆的挑衅借口，最终加重了安全不安。”当天，军方某负责人也表示，“F-35隐形战斗机对于朝鲜来说肯定是非常重大的事情”，言谈中流露出朝鲜对韩国军方引进F-35A隐形战斗机的指责具有一定说服力的意思。

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