首尔城市建筑双年展海外总导演—美国雪城大学教授萨宁. September. 19, 2019 07:21. by 田承勳 raphy@donga.com. “首尔不仅是发展中国家效仿的对象，也是值得欧洲、美国等发达国家城市去学习的实验性城市。因为，首尔的高密度、史无前例的超高速发展经验连发达国家都没有经历过。” 这是在7日开幕的首尔城市建筑双年展上担任海外总导演的美国雪城大学建筑系教授弗朗西斯科•萨宁的评价。8日，他在首尔东大门设计广场(DDP)进行了主题为“为什么是集合城市(Collective City)”的演讲。他接受本报采访时，将乙支路和广藏市场选为首尔令人印象最深的集合城市空间。特别是对于建筑师金寿根的作品，1960年代末建造的世运商街，他表示“真是太神奇了。首尔是向世界其他城市提供灵感和教训的代表性建筑。” “世运商业街是第一个将高楼大厦向两侧放倒，布置市场、餐厅、店铺等，并在上面建造居住用高层大厦的商住两用项目。市中心的巨大综合空间(Mega Structure)在美国、欧洲、日本等地只有想法，但在首尔最早实现了这一独特实验。” 萨宁教授认为，世运商街改变了乙支路和周边市场，最终市场改变了整个世运商街。他解释说，其结果是产生了一个具有非常集合的城市和社会网络的综合空间。 萨宁教授在2008年担任威尼斯双年展韩国馆的共同导演，在韩国艺术综合学校教授学生，对韩国的城市建筑有着深刻的理解，是一名世界级学者。威尼斯双年展韩国馆当时的主题是“房间城市(City of Bang)”。 “韩国的城市就像练歌房、汗蒸房、网吧一样，家里的房间通过社会性爆发，占领着城市。韩国的公寓虽然象征着财富，但也暴露出了疏远感、共同体生活消失等副作用。在高密度公寓支配的城市，因为想要拥有可以避开他人视线的私人网络空间的心理的存在，所以出现了很多房间。” 他对世运商街周边乙支路等城市的再开发表示担忧。 “集合城市不是用金钱来维系的，而是用社会、文化的纤维来建立关系，所以不可能消除周边市场和胡同，只留下建筑。英国伦敦、中国北京等众多城市在抹杀和摧毁了城市中心的历史、根基和记忆后，才意识到这是一个不可挽回的错误。”

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