光复之后的混乱，用歌剧吟唱. September. 18, 2019 09:49. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 2017年国立剧团演出后引起巨大反响的裴三植(音译下同)原作话剧《1945》将以歌剧的形式重生。国立歌剧团将于27日下午7时30分和28日下午4时在首尔艺术殿堂歌剧院演出。被称为话剧界“迈达斯之手(比喻能力无限)”的导演高善雄首次执掌歌剧舞台，作曲由首尔大学教授崔宇正担任。 17日，记者来到了首尔艺术殿堂国立艺术团体练习室。给从满洲回到朝鲜的难民们进行韩国语讲习的教师元昌和担心眼前的生计问题的妻子顺南的二重唱正如火如荼地进行。“在这泥潭里，拖着沉重的身躯来到这里……”“好吧，你装体面吧，在这个饿鬼般的世界里！” 满洲里的背景，朝鲜人迎来了光复，他们停留在战争难民救济站，等待回国的火车。朝鲜人慰安妇芬伊骗人说日本人慰安妇水子是自己有语言障碍症的妹妹，但实际上露馅了，矛盾逐渐升级。书中展示了苍白的知识分子元昌和现实的妻子顺男，只集中于眼前爱情的艰难和不舍等各种人类群像。 在练习室，仿佛在用耳朵聆听韩国歌剧观众意识中堆积的地层。进入大韩帝国时期，渗透到日军和独立军的军歌中的二拍子唱歌，散发出“小调5音阶”独特氛围的每一首日本恋歌音调、苦恼的咏叹调同行的后期浪漫主义和声，以及装点恐怖场面的无调技法等，被称为多重样式歌剧也不为过。作曲家崔教授表示：“为了引起对时代的共鸣，加入了今天韩国人所知道的音乐要素。” 作品中没有类似“牺牲的善良的韩国人、冷酷的日本人”的二分法。所有的主人公都表现出了各自的弱点和人性美。亲自改编歌剧剧本的裴三植作家表示：“我想传达一个信息，那就是道德价值判断可以很稀松，可可能演变成暴力，应认真反省。联想到仁慈的悲伤，即‘慈悲’，并认真写作品。” 由郑治咏指挥的韩国交响乐团伴奏，国立合唱团负责合唱。在芬伊的扮演者方面，以奥地利为中心活动，曾两次被选定为德国《Abendzeitung》评选的“本周之星(Der Stern der Woche)”的女高音歌唱家李明珠负责该角色，老师元昌一角则由低男中音歌唱家宇庆植出演。女高音金顺英、金莎朗，女中音林恩京，金香恩，男高音李元钟、闵贤基、郑济润，男中音柳东直、李东焕将展开唱歌和演技对决。票价为1万~8万韩元。详情咨询：02-580-1300

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