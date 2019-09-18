《社论》国内首例猪瘟疫情，应对初期应万无一失. September. 18, 2019 09:53. by 金光賢 kkh@donga.com. 京畿道坡州市一家养猪场被确诊发生了非洲猪瘟（ASF）。去年在中国、越南、缅甸等周边亚洲国家爆发后，今年5月30日在朝鲜发现疫情，韩国有关当局展开了防疫工作，但疫情仍然蔓延到了国内。虽然非洲猪瘟不会传染给人类，但由于没有疫苗和治疗药物，因此猪的死亡率为100%，被称为“猪黑死病”。农林畜产食品部表示，在被确诊的昨天上午，立即对相关农场和附近两个农场的3950头猪进行了宰杀工作，同时对坡州市91个养猪农户下达了停止移动的命令。 只有查明感染原因和途径，才能切实做好防疫工作。但是农场主和外国劳动者都没有去过海外，虽然是离朝鲜较近的地区，但由于相关农场具备拦截野生野猪的栅栏，所以还不能断定感染途径。不仅是农林部，各地方自治团体也要合作，全力调查原因并阻止扩散。 防疫专家说，未来一周将是非洲猪瘟扩散的关键时期。这次不能再重复像2010年口蹄疫发生时一样，因为初期应对不力，病毒扩散到全国，为了进行事后应对而进行过度的宰杀处理，导致畜产农家遭受双重、三重损失的老错误。 发生非洲猪瘟的消息传开后，昨天全国畜产品公开拍卖场的猪肉拍卖价格暴涨。不久的将来，消费者的价格也会受到影响。为了稳定价格，只能通过完善的防疫来告知情况结束。据说，由于非洲猪瘟对人体没有影响，所以市面上销售的猪肉吃起来完全没有问题。在全力做好防疫工作的同时，政府要积极宣传，避免因非洲猪瘟疫情造成猪肉消费减少，造成全国养猪户莫名其妙的损失。

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