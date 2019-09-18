LG分解三星电视机 Vs 三星比较LG电视画质……三星与LG爆发“8K正面冲突”. September. 18, 2019 09:53. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子和LG电子围绕目前被评为最佳分辨率技术的“8K电视”的画质，展开了激烈的攻防战。 两家公司17日分别举行了“8K画质说明会”和“8K技术说明会”。虽然名义上是说明会，但实际上是在相互比较和演示各自8K电视机产品，同时展开主张别家公司的画质和技术力不如自己的“怼”战。有分析称，从今年开始，随着8K超高分辨率电视机开始大众化，在全球电视机市场占有率居前两位的这两家企业为了掌握初期的主导权，展开了激烈的自尊心斗争。 8K被认为是最佳的分辨率。被称为4K的超高画质（UHD）电视机的像素为830万，而8K电视机的像素为3300万。由于画面内的像素数是现有高清电视机的16倍，是UHD电视机的4倍，所以观众可以感受到如同实际事物一样的立体感和生动感。因此，谁能抢占这一技术优势，将是今后掌握电视机市场主导权的关键。 首先开火的是LG电子。LG当天上午在首尔永登浦区LG双子星塔举行了“8K技术说明会”，攻击三星电子的8K量子点发光二极管（QLED）电视机是“未达标产品”。这是继本月初在德国柏林举行的欧洲最大的国际家电展览会（IFA）2019上批评称“该产品的分辨率仅为4K水平”之后的第二次攻击。 LG电子在说明会上将本公司的电视机和三星的电视机并列放置，在黑色背景上放上白色图形后，声称本公司的电视机更为清晰。LG电子作为攻击依据的，是把白色和黑色进行对比，显示屏能清晰地区分多少的百分比值“画质清晰度（CM）”。 LG电子HE研究所所长南浩俊（专务，音译）表示：“（三星电视的）画质清晰度测定结果显示，今年推出的55、65、75英寸的8K QLED产品，画质清晰度值都不到20。CM值应在50以上。国际上的标准是，电视机的分辨率要考虑并非单纯物理性像素数的画质清晰度值。”他还表示：“为了改善一直被提到的QLED电视机问题的视野角，贴了特定的胶片，推测这是导致画质清晰度值下降的原因。”LG电子当天还拆卸了三星电视，展示了零部件。 一直对LG电子的攻势不予回应的三星电子当天下午举行了“8K画质说明会”，反驳称“这是毫无根据的批评”。三星方面主张，画质清晰度值是1927年发表的概念，不适用于超高分辨率彩色显示屏的评估，画质不仅要考虑像素数量，还要考虑亮度、图像处理技术等多种因素。 三星电子视频显示屏事业部的龙锡宇（音译）常务表示：“现在处于8K市场发展的阶段，画质清晰度值是消耗性的争论，应综合性评价展现画质的系统。”他还声称：“国际显示器测量委员会（ICDM）也表示，在2016年5月以后需要代替画质清晰度值的新评价方法，现有的指南应该中止”，“电视机评价团体或专业杂志等现在不使用画质清晰度来评价画质。” 当天，三星电子也同时展示本公司的电视机和LG的电视机，对高画质进行了比较。三星方面称，用8K摄像机拍摄视频或图片后传送到电视，LG电子产品有画面破碎和不能播放的情况。

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